देर से घर पहुंचा पति तो हुई लड़ाई, महिला ने एक वर्षीय मासूम बेटी की गला दबाकर कर दी हत्या

महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक महिला ने अपने पति के घर देर से आने पर बेटी की हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक महिला का पति मजदूरी करता है. वह आए दिन घर देर से आता था. जिसको लेकर महिला कई बार उसे टोक भी चुकी थी. बावजूद इसके वह देर से ही घर आता था. ऐसे में महिला गुस्सा हो गई और घर आने पर उसके सामने ही झगड़े बाद एक साल की बेटी हत्या कर दी.

अधिकारी के मुताबिक 30 साल की महिला को सोमवार को श्याम नगर इलाके में हुई इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. जबकि उसका 34 साल का पति दिहाड़ी मज़दूर है. पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पति से झगड़े के बाद गुस्से में महिला ने कथित तौर पर घर से एक तेज़ चाकू उठाया और अपनी बेटी के चेहरे, पेट, सीने, कमर, सिर और प्राइवेट पार्ट्स पर वार कर दिया.

आगे की जांच में जुटी है पुलिस

जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. अधिकारी ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमवार को महिला को गिरफ्तार कर लिया. उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इधर पड़ोसियों ने बताया कि महिला का अपने पति से आए दिन विवाद होता था. कई बार पड़ोसियों की तरफ से दोनों को समझाया भी गया था. बावजूद इसके दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. सोमवार को महिला ने अपनी एक वर्षीय बेटी की हत्या कर दी.

