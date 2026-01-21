scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देर से घर पहुंचा पति तो हुई लड़ाई, महिला ने एक वर्षीय मासूम बेटी की गला दबाकर कर दी हत्या

महाराष्ट्र के लातूर में एक महिला का पति से देर घर पहुंचने पर विवाद हो गया. जिसके बाद उसने अपनी एक वर्षीय बेटी की हत्या कर दी. मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
महिला ने बेटी का किया कत्ल. (Photo: Representational )
महिला ने बेटी का किया कत्ल. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक महिला ने अपने पति के घर देर से आने पर बेटी की हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक महिला का पति मजदूरी करता है. वह आए दिन घर देर से आता था. जिसको लेकर महिला कई बार उसे टोक भी चुकी थी. बावजूद इसके वह देर से ही घर आता था. ऐसे में महिला गुस्सा हो गई और घर आने पर उसके सामने ही झगड़े बाद एक साल की बेटी हत्या कर दी.

अधिकारी के मुताबिक 30 साल की महिला को सोमवार को श्याम नगर इलाके में हुई इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. जबकि उसका 34 साल का पति दिहाड़ी मज़दूर है. पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पति से झगड़े के बाद गुस्से में महिला ने कथित तौर पर घर से एक तेज़ चाकू उठाया और अपनी बेटी के चेहरे, पेट, सीने, कमर, सिर और प्राइवेट पार्ट्स पर वार कर दिया.

यह भी पढ़ें: मां ने बाहर खेलने से किया मना... 9वीं के छात्र ने कर ली आत्महत्या

सम्बंधित ख़बरें

man killed daughter injured wife
'भइया, मैंने तवा उठाकर शिवानी को...', बेटी की हत्या के बाद सिपाही ने भाई को किया था फोन
IIT कानपुर में 25 साल के PhD छात्र ने की आत्महत्या, संस्थान पर उठे सवाल
Delhi husband kills wife over social media reels
'गांव नहीं जाऊंगी', कहने पर पति ने दबाया पत्नी का गला, 14 महीने पहले हुई थी शादी
Sheshrao Yadav Apology Video Chhindwara
'पंडितों का काम पूजा...', विवाद के बाद बैकफुट पर छिंदवाड़ा BJP अध्यक्ष, मांगी माफी
इंदौर दूषित पानी कांड: MP सरकार ने बनाई हाई-पावर कमेटी, 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट

आगे की जांच में जुटी है पुलिस

जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. अधिकारी ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमवार को महिला को गिरफ्तार कर लिया. उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

Advertisement

इधर पड़ोसियों ने बताया कि महिला का अपने पति से आए दिन विवाद होता था. कई बार पड़ोसियों की तरफ से दोनों को समझाया भी गया था. बावजूद इसके दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. सोमवार को महिला ने अपनी एक वर्षीय बेटी की हत्या कर दी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement