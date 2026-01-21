मां ने बाहर खेलने से किया मना... 9वीं के छात्र ने कर ली आत्महत्या

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक 15 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसकी मां ने उसे अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए बाहर जाने से मना कर दिया था. एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना रविवार को कैज इलाके में हुई. लड़का क्लास 9 का स्टूडेंट था. रविवार को सुबह करीब 10 बजे उसका एक दोस्त उसके घर आया और उसे बाहर आकर खेलने के लिए कहा. लेकिन मां ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि किशोर की मां ने बढ़ते तापमान के कारण उसे घर के अंदर रहने की सलाह दी और सुझाव दिया कि वह शाम 4 बजे के बाद बाहर जाए. अधिकारी ने बताया कि दोस्त के सामने बाहर खेलने की इजाज़त न मिलने से परेशान होकर लड़का अपने माता-पिता के बेडरूम में गया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने दर्ज किया केस

उसकी मां, जो किचन में घर के काम कर रही थी. उसे पहले कुछ भी असामान्य नहीं लगा. लेकिन दोपहर करीब 1:30 बजे बेडरूम का दरवाज़ा बंद देखकर उसने शोर मचाया. जिसके बाद पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दरवाज़ा तोड़ा गया. इस दौरान लड़का ज़मीन पर बेजान हालत में पड़ा था. और पास में एक टूटी हुई रस्सी पड़ी थी.

जिसके बाद उसे तुरंत कैज के सब-डिविजनल अस्पताल ले जाया गया. अधिकारी ने बताया कि गंभीर हालत के कारण मेडिकल अधिकारियों ने उसे 40 किमी दूर अंबाजोगाई के एक सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है. कैज पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

