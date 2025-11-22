आइडियल कॉलेज में नमाज को लेकर विवाद, VHP-बजरंग दल ने जताई आपत्ति, एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

कल्याण के आइडियल कॉलेज में कैंपस के अंदर कुछ छात्रों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कॉलेज पहुंचकर आपत्ति जताई. विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत किया. बाद में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और मौजूद कार्यकर्ताओं से माफी मांगी.

यह मामला फार्मेसी डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ छात्रों से संबंधित बताया गया है. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंच गए और प्रशासन के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई.

विवाद के बीच पहुंची पुलिस

उधर, बढ़ते विवाद को देखते हुए स्थानीय हिललाइन पुलिस को भी सूचना दी गई. कुछ ही देर में पुलिस टीम कॉलेज पहुंची और पूरे मामले के बारे में जानकारी ली. पुलिस ने कैंपस में मौजूद छात्रों, स्टाफ और संगठनों के प्रतिनिधियों से बात कर माहौल को शांत रखने की अपील की.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

कॉलेज प्रशासन ने बताया कि कुछ छात्र एक खाली कक्षा में कुछ मिनटों के लिए नमाज़ पढ़ रहे थे. इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद मामला संवेदनशील बन गया. वीडियो वायरल होने के बाद कुछ संगठनों ने संबंधित छात्रों पर कार्रवाई की मांग की.

कॉलेज प्रशासन ने घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से कहा कि यह मामला शैक्षणिक परिसर से जुड़ा है, इसलिए इसे कॉलेज स्तर पर ही सुलझाया जाना बेहतर होगा. पुलिस ने स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रण में रखा.

छात्रों ने मांगी माफी

इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने संबंधित छात्रों को बुलाया और पूरे मामले पर उनसे चर्चा की. प्रशासन के अनुसार छात्रों ने स्वीकार किया कि वे नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन उनका किसी विवाद को जन्म देने, नियमों का उल्लंघन करने या धार्मिक माहौल को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं था. किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी.

कॉलेज प्रशासन ने आगे कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है. धार्मिक गतिविधियां संस्थान के नियमों के अनुरूप नहीं होतीं, इसलिए भविष्य में ऐसी कोई गतिविधि न हो, इसके लिए सख्त निगरानी की जाएगी. साथ ही, संस्थान ने छात्रों पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भी आश्वासन दिया है.

घटना के बाद कॉलेज परिसर पूरी तरह शांत है. पुलिस कुछ समय तक निगरानी के बाद वहां से लौट गई. फिलहाल कॉलेज और पुलिस, दोनों ही स्तर पर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल किया गया है. हालांकि, अब तक किसी भी संगठन, छात्र या कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

