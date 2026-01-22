scorecardresearch
 
इंस्टाग्राम पर LIVE कर युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास, 20 मिनट में ये हुआ

अकोला में एक 18 वर्षीय युवक ने प्रेम प्रकरण से आहत होकर इंस्टाग्राम LIVE रील के दौरान विषप्राशन कर आत्महत्या की कोशिश की. वीडियो वायरल होते ही मुंबई साइबर सेल और अकोला कंट्रोल रूम सतर्क हुए. दहीहांडा पुलिस ने 20 मिनट में युवक को ढूंढकर अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचा ली.

आत्महत्या कर रहे युवक को पुलिस ने बचाया (Photo: Dhananjay B.Sable/ITG)
अकोला में सोशल मीडिया के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया, जहां प्रेम प्रकरण से आहत एक 18 वर्षीय युवक ने इंस्टाग्राम पर LIVE रील करते हुए आत्महत्या का प्रयास किया. युवक ने भावुक संदेश के साथ वीडियो पोस्ट किया, जो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो सामने आते ही मुंबई साइबर सेल और अकोला कंट्रोल रूम ने तुरंत सतर्कता दिखाई. दोनों से मिली सूचना के आधार पर दहीहांडा पुलिस स्टेशन को युवक की लोकेशन और वीडियो उपलब्ध कराए गए.

युवक ने किया खुदकुशी का प्रयास 

पुलिस जांच में युवक की पहचान कृष्णा रघु पल्वी उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई. वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का निवासी है. वीडियो में युवक विष की बोतल से जहर पीते हुए दिखाई दे रहा था. सूचना मिलते ही दहीहांडा पुलिस स्टेशन के थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक गोपाल ढोले के नेतृत्व में टीम गठित की गई.

पुलिस, साइबर टीम और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समन्वय से काटी-पाटी से दोनवाडा क्षेत्र में खोज अभियान चलाया गया. करीब 20 मिनट के भीतर युवक को ग्राम दोनवाडा स्थित अजय झटाले के खेत की खोपड़ी में अचेत अवस्था में पाया गया.

पुलिस ने समय रहते युवक को बचाया

पुलिस और परिजनों की मदद से युवक को तुरंत अकोला जिला सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने समय पर इलाज शुरू किया, जिससे युवक की जान बच गई. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उपचार जारी है. इस घटना में त्वरित सूचना और पुलिस की फुर्ती से एक अनमोल जीवन बच सका. परिजनों ने मुंबई साइबर सेल, अकोला कंट्रोल रूम और दहीहांडा पुलिस का आभार जताया है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

