महाराष्ट्र निकाय चुनाव: राज ठाकरे से मिलने पहुंचे उद्धव, कार्यकर्ताओं के विद्रोह ने बढ़ाई चिंता?

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष और अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से मुलाकात की. इस बैठक में 15 जनवरी को होने वाले BMC समेत दूसरे नगर निकाय चुनावों के घोषणापत्र और चुनावी अभियान से जुड़े विवरणों पर चर्चा हुई.
उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से उनके आवास ‘शिवतीर्थ’ पर मुलाकात की. इससे दो दिन पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ पहुंचे थे.
माना जा रहा है कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हो रहे विद्रोह से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा की. बताया गया कि कई नगर पालिका वार्डों में आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने बगावत कर रखी है, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हो रहे हैं.
इसके अलावा दोनों पार्टियों के प्रमुखों ने मुंबई महानगर क्षेत्र में संयुक्त रैलियों को संबोधित करने पर भी सहमति जताई है.
इससे पहले दिन में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पुत्र—महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे—चुनावी घोषणापत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं.
संजय राउत के मुताबिक दोनों नेता संयुक्त रैलियों को संबोधित करेंगे. इनमें मुंबई में तीन, कल्याण-डोम्बिवली में दो और ठाणे, मीरा-भयंदर तथा नासिक में एक-एक रैली शामिल है.
मुंबई समेत राज्य की 29 नगर निकायों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना एक दिन बाद की जाएगी.