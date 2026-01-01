scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: राज ठाकरे से मिलने पहुंचे उद्धव, कार्यकर्ताओं के विद्रोह ने बढ़ाई चिंता?

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के लिए ठाकरे बंधुओं ने हाथ मिलाया है. अब घोषणापत्र, संयुक्त रैलियों और संगठनात्मक विद्रोह से निपटने की रणनीति पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने चर्चा की है. BMC समेत 29 नगर निकाय चुनावों में इसी महीने चुनाव होंगे.

Advertisement
X
उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से उनके आवास ‘शिवतीर्थ’ पर मुलाकात की (फाइल फोटो- X| OfficeofUT)
उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से उनके आवास ‘शिवतीर्थ’ पर मुलाकात की (फाइल फोटो- X| OfficeofUT)

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष और अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से मुलाकात की. इस बैठक में 15 जनवरी को होने वाले BMC समेत दूसरे नगर निकाय चुनावों के घोषणापत्र और चुनावी अभियान से जुड़े विवरणों पर चर्चा हुई.

उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से उनके आवास ‘शिवतीर्थ’ पर मुलाकात की. इससे दो दिन पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ पहुंचे थे.

माना जा रहा है कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हो रहे विद्रोह से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा की. बताया गया कि कई नगर पालिका वार्डों में आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने बगावत कर रखी है, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हो रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

BMC election congress
BMC चुनाव: VBA से कांग्रेस का झटका, 16 जगह नहीं उतारे उम्मीदवार, BJP को फायदा!
maharashtra election 2026 bjp shinde alliance calsh political fight
बगावत-इस्तीफा और हंगामा… नामांकन के आखिरी दिन संग्राम, 14 शहरों में शिंदे-बीजेपी में फाइट
Maharashtra Navnirman Sena starts distributing forms for Mumbai municipal elections
BMC चुनाव: 'जनता के लिए जारी रखेंगे काम', बोले बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर
RPI chief Ramdas Athawale is angry over not getting any seat in the Mahayuti alliance for the BMC elections
'BJP-शिवसेना ने हमें धोखा दिया', BMC चुनाव में सीट शेयरिंग से रामदास अठावले नाराज
DR amol Ambekar BMC Chuanv
BMC चुनाव में पिता-पुत्र की 'चुनावी जंग', एक शिंदे गुट से तो दूसरा उद्धव गुट से मैदान में

इसके अलावा दोनों पार्टियों के प्रमुखों ने मुंबई महानगर क्षेत्र में संयुक्त रैलियों को संबोधित करने पर भी सहमति जताई है.

इससे पहले दिन में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पुत्र—महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे—चुनावी घोषणापत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं.

Advertisement

संजय राउत के मुताबिक दोनों नेता संयुक्त रैलियों को संबोधित करेंगे. इनमें मुंबई में तीन, कल्याण-डोम्बिवली में दो और ठाणे, मीरा-भयंदर तथा नासिक में एक-एक रैली शामिल है.

मुंबई समेत राज्य की 29 नगर निकायों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना एक दिन बाद की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement