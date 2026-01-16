scorecardresearch
 
पति फडणवीस को बताया 'इंफ्रा मैन', BMC में बीजेपी की जीत से गदगद अमृता

महाराष्ट्र नगर निकाय और बीएमसी चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने खुशी जताई है. इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं, नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन की जीत बताया. उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना, युवाओं का समर्थन और विकास का एजेंडा इस जनादेश की बड़ी वजह बना है.

BMC के चुनाव नतीजों पर अमृता फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया (Photo: ITG)
महाराष्ट्र के नगर निकाय और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनावी नतीजों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है. हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे से बातचीत में अमृता फडणवीस ने कहा कि वह इस जीत से बेहद खुश और अभिभूत हैं.

इस जीत से अभिभूत हूं: अमृता फडणवीस

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, वह पार्टी के हर कार्यकर्ता से लेकर नेतृत्व और देवेंद्र फडणवीस की जीत है. अमृता फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में बीजेपी ने यह बड़ी जीत हासिल की है, जिससे वो बेहद खुश हैं.

उन्होंने कहा कि महायुति ने यह साबित कर दिया है कि इस गठबंधन के नेता ही महाराष्ट्र के सच्चे नेता हैं और वे यहां केवल और केवल राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं.

लाडली बहन योजना के प्रभाव पर बोलते हुए अमृता फडणवीस ने कहा कि निश्चित तौर पर प्रदेश की बहनों ने बड़ी संख्या में बाहर निकलकर महायुति के पक्ष में मतदान किया. उन्होंने कहा कि इसी तरह आज के युवाओं ने भी भाषा और जाति की राजनीति से प्रभावित हुए बिना केवल विकास के लिए वोट दिया. उनके लिए विकास के अलावा कोई और मुद्दा मायने नहीं रखता.

'सीएम फडणवीस की सफलता में अमृता फडणवीस की भूमिका'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और देवेंद्र फडणवीस की मेहनत को देखते हुए युवाओं ने गुड गवर्नेंस और विकास के नाम पर वोट किया है. जब उनसे पूछा गया कि क्या देवेंद्र फडणवीस की इस सफलता के पीछे उनकी भी भूमिका है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के “इंफ्रा मैन” (विकास पुरुष) हैं. वो समाज के हर वर्ग के प्रति जिम्मेदार हैं और यही उनकी नीतियों में भी दिखाई देता है. वो समाज के लिए कई मुद्दों को साथ लेकर चलते हैं, यही कारण है कि आज वो राज्य के एक बड़े नेता हैं.

अमृता फडणवीस ने आगे कहा कि बीजेपी को नगर निकाय चुनावों में जो जनादेश मिला है, वह राज्य के कॉमन मैन (आम आदमी) की उम्मीदों का प्रतीक है. इसलिए उन्हें लगता है कि पार्टी और सरकार मुंबईकरों की जरूरतों को समझेगी और उसी के अनुरूप नीतियां बनाकर विकास के कार्य करेगी.

नगर निकाय चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो अब तक आए रुझानों के मुताबिक बीएमसी में बीजेपी 88 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि पूरे राज्य के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी 1293 सीटों पर निर्णायक बढ़त बनाए हुए है.
 

