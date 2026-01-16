BMC Election Results: वार्ड 21 में अलग- अलग पार्टियों से जीते एक ही परिवार के 3 उम्मीदवार

देश की सबसे अमीर नगर पालिका, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. बीएमसी की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, ये आज साफ हो जाएगा. सुबह 10 बजे से मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजों की मतगणना जारी है और लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं.

और पढ़ें

ताजा अपडेट में डोंबिवली के वार्ड नंबर 21 में कड़ी टक्कर के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. वार्ड 21 में एक ही परिवार से तीन उम्मीदवार विजयी हुए हैं. इसमें प्रल्हाद परशुराम म्हात्रे (एमएनएस) ने जीत हासिल की है, रवीना म्हात्रे (बीजेपी) ने जीत हासिल की है और रेखा म्हात्रे (शिवसेना) ने जीत हासिल की. ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं और एक ही पैनल से अलग-अलग पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते हैं.

BMC Election Results 2026 LIVE: बीजेपी मुंबई की नई बॉस! BMC में पहली बार बहुमत, फडणवीस-शिंदे के जाल में फंस गए 'ठाकरे ब्रदर्स'

एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि यह मुकाबला काफी हद तक एकतरफा रह सकता है. एक्सिस माई इंडिया ने सत्तारूढ़ गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलने का दावा किया है. सर्वे के मुताबिक 227 वार्डों वाली बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना को 131 से 151 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि शिवसेना (यूबीटी) गुट को 58 से 68 सीटों तक ही सीमित रहना पड़ सकता है. वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खाते में 12 से 16 सीटें जाने की संभावना जताई गई है.

Advertisement

BMC Election Results 2026 LIVE: बीएमसी में उद्धव, राज ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों का क्या हाल, यहां देखें अपडेट्स

इस बार नगर निगम प्रशासन ने मतगणना के लिए ‘चरणबद्ध गिनती’ की व्यवस्था लागू की है, जिसके चलते शुरुआती रुझान सामने आने में कुछ समय लग सकता है. नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी के मुताबिक, सभी 227 वार्डों की एक साथ गणना करने के बजाय हर काउंटिंग सेंटर पर एक समय में सिर्फ दो वार्डों के वोटों की गिनती होगी. इस प्रक्रिया के तहत सुबह 10 बजे 23 केंद्रों पर कुल 46 वार्डों की मतगणना शुरू की जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि इस तरीके से गिनती अधिक व्यवस्थित और सटीक होगी, हालांकि अंतिम परिणाम घोषित होने में सामान्य से एक से दो घंटे की देरी संभव है.



---- समाप्त ----