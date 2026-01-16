scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BMC Election Results: वार्ड 21 में अलग- अलग पार्टियों से जीते एक ही परिवार के 3 उम्मीदवार

बीएमसी चुनाव की मतगणना के बीच डोंबिवली के वार्ड नंबर 21 से चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है, जहां एक ही परिवार के तीन उम्मीदवार अलग-अलग पार्टियों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं. वहीं बीएमसी की सत्ता को लेकर मुकाबले की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती जा रही है.

Advertisement
X
वार्ड 21 में ही परिवार से तीन उम्मीदवार जीते (Photo: FILE PHOTO)
वार्ड 21 में ही परिवार से तीन उम्मीदवार जीते (Photo: FILE PHOTO)

देश की सबसे अमीर नगर पालिका, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. बीएमसी की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, ये आज साफ हो जाएगा. सुबह 10 बजे से मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजों की मतगणना जारी है और लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं.   

ताजा अपडेट में डोंबिवली के वार्ड नंबर 21 में कड़ी टक्कर के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. वार्ड 21 में  एक ही परिवार से तीन उम्मीदवार विजयी हुए हैं. इसमें प्रल्हाद परशुराम म्हात्रे (एमएनएस) ने जीत हासिल की है,  रवीना म्हात्रे (बीजेपी) ने जीत हासिल की है और रेखा म्हात्रे (शिवसेना) ने जीत हासिल की.  ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं और एक ही पैनल से अलग-अलग पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते हैं. 

BMC Election Results 2026 LIVE: बीजेपी मुंबई की नई बॉस! BMC में पहली बार बहुमत, फडणवीस-शिंदे के जाल में फंस गए 'ठाकरे ब्रदर्स'

सम्बंधित ख़बरें

BMC के रुझानों में BJP गठबंधन को भारी बढ़त, वर्कर्स ने यूं मनाया जश्न
Election trends in Malabar Hill and other wards in Mumbai
बीएमसी चुनाव के शुरुआती रुझानों में BJP का जलवा
नवाब मलिक के भाई कुर्ला वेस्ट से हारे. (File Photo: ITG)
नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक कुर्ला वेस्ट सीट से हारे... कांग्रेस ने दर्ज की जीत
Tension arises outside polling station in Akola Maharashtra during voting
महाराष्ट्र के अकोला में मतदान के दौरान तनाव और मारपीट
We have assured people not to fear
संजय राउत ने महायुति सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि यह मुकाबला काफी हद तक एकतरफा रह सकता है. एक्सिस माई इंडिया ने सत्तारूढ़ गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलने का दावा किया है. सर्वे के मुताबिक 227 वार्डों वाली बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना को 131 से 151 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि शिवसेना (यूबीटी) गुट को 58 से 68 सीटों तक ही सीमित रहना पड़ सकता है. वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खाते में 12 से 16 सीटें जाने की संभावना जताई गई है.

Advertisement

BMC Election Results 2026 LIVE: बीएमसी में उद्धव, राज ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों का क्या हाल, यहां देखें अपडेट्स

इस बार नगर निगम प्रशासन ने मतगणना के लिए ‘चरणबद्ध गिनती’ की व्यवस्था लागू की है, जिसके चलते शुरुआती रुझान सामने आने में कुछ समय लग सकता है. नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी के मुताबिक, सभी 227 वार्डों की एक साथ गणना करने के बजाय हर काउंटिंग सेंटर पर एक समय में सिर्फ दो वार्डों के वोटों की गिनती होगी. इस प्रक्रिया के तहत सुबह 10 बजे 23 केंद्रों पर कुल 46 वार्डों की मतगणना शुरू की जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि इस तरीके से गिनती अधिक व्यवस्थित और सटीक होगी, हालांकि अंतिम परिणाम घोषित होने में सामान्य से एक से दो घंटे की देरी संभव है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement