बीजेपी विधायक ने की चुनाव में पैसे बांटने की बात? ऑडियो क्लिप लीक, आई सफाई

महाराष्ट्र में एक वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है. इस क्लिप में बीजेपी विधायक नारायण कुचे को कथित तौर पर फोन पर चुनाव के दौरान पैसे बांटने को लेकर बातचीत करते हुए सुना जा रहा है. हालांकि विधायक ने इस ऑडियो को पूरी तरह फर्जी और एडिटेड बताया है.

और पढ़ें

यह ऑडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. बताया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग में विधायक और एक पार्टी कार्यकर्ता की आवाज है. क्लिप में विधायक कथित रूप से पैसे बांटने में देरी को लेकर सवाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं.

वायरल ऑडियो क्लिप सियासी विवाद

जवाब में कार्यकर्ता यह कहता है कि अंधेरा होने के बाद पैसे बांटे जाएंगे. इसके बाद विधायक की आवाज में कथित तौर पर दिन में ही पैसे बांटने की बात कही जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी का जिक्र भी किया गया है. क्लिप में गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने की बात भी सुनाई देती है.

यह ऑडियो 15 जनवरी को हुए छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम चुनाव के दौरान सामने आया. इन्हीं चुनावों में नारायण कुचे की बहन ने वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी.

Advertisement

पैसे बांटने में देरी को लेकर सवाल

मीडिया से बातचीत में विधायक नारायण कुचे ने कहा कि यह ऑडियो क्लिप उनकी छवि खराब करने के लिए जानबूझकर तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लिप में कही गई कोई भी बात नहीं कही है और वह इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं. विधायक ने विपक्षी दलों पर चरित्र हनन और कीचड़ उछालने का आरोप लगाया.

बीजेपी के प्रवक्ता नवनाथ बान ने कहा कि भाजपा पैसे बांटकर चुनाव जीतने में विश्वास नहीं करती. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर विधायक की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. चुनावी नतीजों में भाजपा ने 115 में से 57 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का दावा किया है.

---- समाप्त ----