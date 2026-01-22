scorecardresearch
 
'मुंब्रा के हिंदुओं को डराने के लिए दिया भड़काऊ बयान', BJP ने सहर शेख के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

भाजपा ने एआईएमआईएम की कारपोरेटर सहर शेख के खिलाफ स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. भाजपा का आरोप है कि शेख ने मुंब्रा में सांप्रदायिक तनाव फैलाने और हिंदू समुदाय को डराने के उद्देश्य से भड़काऊ भाषण दिया.

बीजेपी ने एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत. (Photo: X/@AIMIM)
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को एआईएमआईएम कारपोरेटर सहर शेख के 'भड़काऊ' बयान को लेकर पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई और मामले में कार्रवाई की मांग की. सहर शेख ने अपनी जीत के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए ठाणे के मुंब्रा इलाके को पूरी तरह 'हरे रंग में रंग' देने की बात कही थी. असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 15 जनवरी को हुए ठाणे महानगरपालिका चुनाव (TMC) में 131 में से पांच सीटें जीतीं.

एआईएमआईएम ने कांग्रेस जैसी पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन किया, जो अपना खाता भी नहीं खोल सकीं, जबकि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) को सिर्फ एक सीट मिली. अपनी जीत के बाद दिए गए भाषण में सहर शेख ने कहा था, 'आने वाले पांच वर्षों में मुंब्रा से हर उम्मीदवार एआईएमआईएम का होगा. मुंब्रा को पूरी तरह हरे रंग में रंग दिया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'उन लोगों के घमंड की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं जिनको लगता है कि हम पहचान के मोहताज हैं. वो भूल गए कि हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं, किसी के बाप के मोहताज नहीं.' 

पूर्व सांसद किरीट सोमैया के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंब्रा पुलिस थाने में सहर शेख के खिलाफ शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि यह बयान सांप्रदायिक तनाव भड़काने के उद्देश्य से दिया गया है. शिकायत पत्र में सोमैया ने लिखा, 'नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद एआईएमआईएम नेता मुंब्रा में भड़काऊ भाषण देने लगे हैं. लेकिन मुंब्रा महाराष्ट्र का हिस्सा है और महाराष्ट्रवासी सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवा ध्वज के सामने नतमस्तक होते हैं.'

बीजेपी नेताओं ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि सहर शेख का भाषण 'मुस्लिम कट्टरता' को दर्शाता है और मुंब्रा में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के बीच 'डर फैलाने' दिया गया है. भाजपा ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है. इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए मुंब्रा पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर अनिल शिंदे ने कहा, 'एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला और एआईएमआईएम की एक निर्वाचित उम्मीदवार के बयान को लेकर शिकायत दी है. भाषण के वीडियो फुटेज और ट्रांसक्रिप्ट की जांच की जा रही है, ताकि यह तय किया जा सके कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं.'

