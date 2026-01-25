बीड में दिनदहाड़े लूट, हथियार के दम पर कारोबारी से 60 लाख के गहने छीने

महाराष्ट्र के बीड जिले के माजलगांव तहसील में रविवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. हथियारों से लैस बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी से करीब 60 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने लूट लिए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार, पीड़ित की पहचान अमोल गायकवाड़ के रूप में हुई है, जो माजलगांव शहर में ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं. अमोल गायकवाड़ रोजाना की तरह रविवार सुबह मोटरसाइकिल से सोने और चांदी के गहने बेचने के लिए गांवों की ओर निकले थे. सुबह करीब 9:30 बजे जब वे माजलगांव तहसील के खेरदा गांव की ओर जा रहे थे, तभी तीन अज्ञात युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनका पीछा करने लगे.

सुनसान सड़क पर घात लगाकर लूट को दिया अंजाम

पुलिस ने बताया कि जैसे ही बदमाशों को रास्ता सुनसान मिला, उन्होंने अमोल गायकवाड़ की मोटरसाइकिल को आगे से रोक लिया. आरोपियों ने पहले उनसे बैग सौंपने को कहा, लेकिन जब गायकवाड़ ने विरोध किया तो बदमाशों ने दरांती (हंसिया) और लोहे की रॉड दिखाकर उन्हें धमकाया. इतना ही नहीं, आरोप है कि बदमाशों ने उनके हाथ पर हमला भी किया और जान से मारने की धमकी दी.

Advertisement

इसके बाद आरोपी जबरन गायकवाड़ का बैग छीनकर मौके से फरार हो गए. पुलिस के मुताबिक, लूटे गए बैग में करीब 350 ग्राम सोने के आभूषण थे, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा करीब 3 किलो चांदी के गहने भी बैग में थे, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है. इस तरह कुल मिलाकर करीब 60 लाख रुपये के जेवरात लूटे गए हैं.



---- समाप्त ----