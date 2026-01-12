scorecardresearch
 
'मैं मुंबई आ रहा हूं, काटिए मेरे पैर...', MNS की धमकी पर अन्नामलाई की दो टूक

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी नेता के. अन्नामलाई के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. राज ठाकरे द्वारा की गई 'रसमलाई' वाली टिप्पणी और एमएनएस कार्यकर्ताओं की धमकियों पर अन्नामलाई ने तीखा जवाब देते हुए उन्हें मुंबई आने की चुनौती दी है.

अन्नामलाई ने कहा कि मैं मुंबई जरूर आऊंगा. (File Photo: PTI)
बीजेपी नेता के. अन्नामलाई ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे द्वारा उन्हें दी गई धमकियों का करारा जवाब देते हुए कहा है कि वे मुंबई जरूर आएंगे और हिम्मत है तो उनके पैर काटकर दिखाएं. चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए अन्नामलाई ने सवाल किया कि उन्हें धमकाने वाले आदित्य ठाकरे या राज ठाकरे कौन होते हैं. उन्होंने गर्व से खुद को एक किसान का बेटा बताया और कहा कि वे ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. 

राज ठाकरे ने हाल ही में अन्नामलाई पर 'रसमलाई' वाला तंज कसा था, जिसके बाद कुछ एमएनएस समर्थकों ने अन्नामलाई के मुंबई आने पर उनके पैर काटने की धमकी दी थी. 

अन्नामलाई ने इन धमकियों को अज्ञानता करार देते हुए कहा कि अगर वे डरते तो अपने गांव में ही रहते. उन्होंने कहा कि मुंबई एक ग्लोबल लेवल का शहर है और उनके बयानों का गलत मतलब निकाला जा रहा है.

राज ठाकरे का अडानी पर निशाना और बीजेपी का जवाब

विवाद केवल अन्नामलाई तक सीमित नहीं रहा. राज ठाकरे ने एक नक्शा दिखाकर आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में केवल बिजनेसमैन गौतम अडानी ही अमीर हुए हैं. इस पर मुंबई बीजेपी प्रमुख अमित साटम ने पलटवार करते हुए राज ठाकरे और अडानी की एक पुरानी फोटो साझा की. साटम ने सोशल मीडिया पर इस फोटो को पोस्ट करते हुए राज ठाकरे के रुख को 'शर्म और पाखंड की पराकाष्ठा' करार दिया. बीजेपी का तर्क है कि एक तरफ राज ठाकरे अडानी से मिलते हैं और दूसरी तरफ उन पर आरोप लगा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बीएमसी चुनाव: आदित्य ठाकरे की विधानसभा में बगावत? वजह क्या

अन्नामलाई ने राज ठाकरे को बताया अज्ञानी

के. अन्नामलाई ने राज ठाकरे और उनके समर्थकों के बयानों को पूरी तरह अज्ञानता से भरा बताया. उन्होंने तर्क दिया कि अगर वे कामराज को भारत का महान नेता कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे तमिल नहीं रहे. इसी तरह, मुंबई को विश्व स्तरीय शहर बताने का मतलब यह नहीं है कि वे मराठियों के योगदान को नकार रहे हैं. अन्नामलाई ने कहा कि सिर्फ उन्हें गाली देने के लिए सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जो उनकी बढ़ती अहमियत को दर्शाता है.

---- समाप्त ----
