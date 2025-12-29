scorecardresearch
 
अकोला में अनोखा नामांकन, उम्मीदवार ने 5 हजार रुपये की चिल्लर जमा करके चौंकाया

अकोला नगर निगम चुनाव में एक अनोखा मामला सामने आया है. नगरसेवक पद के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने नामांकन के साथ 5 हजार रुपये की अमानत राशि चिल्लर और छोटे नोटों में जमा की. चुनाव कार्यालय में कर्मचारियों को रकम गिनने में समय लगा. उम्मीदवार ने इसे जनता का सहयोग बताया है.

अकोला में अनोखा नामांकन (Photo: Dhananjay B.Sable/ITG)
अकोला नगर निगम चुनाव के बीच एक अनोखा और चर्चित मामला सामने आया है, जिसने चुनावी माहौल में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. नगरसेवक पद के लिए नामांकन भरने पहुंचे एक उम्मीदवार ने अमानत राशि चिल्लर और छोटे नोटों में जमा कराकर सभी को हैरान कर दिया.

यह मामला अकोला के झोन क्रमांक 5 अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 15 का है. यहां से लोकतांत्रिक जनाधार पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने अपने नामांकन पत्र के साथ 5 हजार रुपये की अमानत राशि पूरी तरह चिल्लर और छोटे नोटों में जमा की. जब यह राशि चुनाव निर्णय अधिकारी कार्यालय में जमा की गई, तो वहां मौजूद कर्मचारियों को सिक्के और नोट गिनने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

5 और 10 रुपये के सिक्कों से भरी अमानत राशि 

बताया जा रहा है कि इस अमानत राशि में 5 और 10 रुपये के सिक्के शामिल थे. इसके साथ ही 10, 20, 50 और 500 रुपये के नोट भी थे. चिल्लर की अधिक मात्रा होने के कारण कर्मचारियों को कुछ समय तक गिनती में व्यस्त रहना पड़ा. इस दौरान कार्यालय में मौजूद लोगों के बीच यह घटना चर्चा का विषय बन गई.

नामांकन के दौरान कार्यालय में कुछ देर के लिए हलचल का माहौल भी देखने को मिला. लोग इस अनोखे तरीके से अमानत राशि जमा किए जाने को लेकर आपस में चर्चा करते नजर आए. नगर निगम चुनाव के बीच यह घटना अलग तरह का रंग लेकर सामने आई.

उम्मीदवार बोले, जनता ने पाई-पाई जोड़कर दिया है पैसा

उम्मीदवार लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यह अमानत राशि उन्हें जनता ने पाई पाई जोड़कर दी है. उन्होंने कहा कि यह जनता का ही पैसा है और जनता के सहयोग से ही वह चुनाव लड़ रहे हैं. 

लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने यह भी कहा कि अगर उन्हें जीत मिलती है तो वह जनता के हर काम और विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे. अकोला नगर निगम चुनाव के दौरान सामने आया यह अनोखा नामांकन अब शहर में सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है.

 

