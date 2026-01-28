scorecardresearch
 
आजतक की ग्राउंड रिपोर्ट: जहां हुआ अजित पवार का प्लेन क्रैश, वहां कैसे हैं अभी हालात

एनसीपी नेता अजित पवार का निजी विमान बारामती के पास खेतों में गिर गया, जिसके बाद आग लग गई. इस हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत की खबर है. हादसे वाली जगह पर पुलिस और स्थानीय लोग मौजूद हैं. घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

विमान क्रैश में अजित पवार की गई जान. (Photo: Screengrab)
एनसीपी नेता अजित पवार का निजी विमान महाराष्ट्र के बारामती जिले में खेतों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जानकारी के अनुसार, हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई है. हादसा उस समय हुआ, जब अजित पवार मुंबई से बारामती के आसपास प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपने निजी विमान से जा रहे थे. 

एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे. इलाके में चुनाव प्रचार के चार कार्यक्रमों में शामिल होना था. जहां हादसा हुआ, वो बारामती के आसपास का इलाका है. खेतों में विमान गिरा. विमान जैसे ही जमीन पर गिरा, तुरंत उसमें आग लग गई. मलबे से धुआं निकल रहा है. स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे.

पांच लोग प्लेन में सवार थे, सभी की जान चली गई. आज बारामती में अजित पवार को पहुंचना था. चार पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने वाले थे. प्लैन क्रैश की साइट पर आसपास के लोग और पुलिस वाले मौजूद हैं. हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले की घटना है. विमानतल से करीब तीन-चार किलोमीटर पहले की घटना है.

अजित पवार की मौत की खबर के बाद उनके परिवार के लोग बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं. पूर्व एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा कि हादसा दुखद है. घटना के बारे में अधिक जानकारी ली जा रही है. अजित पवार इस दिन बारामती में चार अलग-अलग पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने वाले थे.

हादसे के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं. अधिकारियों ने घटनास्थल को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की.

मौके पर विमान का मलबा पड़ा हुआ है, जिससे लगातार धुआं उठ रहा है. आसपास के लोग बाल्टियों में पानी लेकर पहुंचे थे. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि आम जनता में भी शोक की लहर दौड़ गई.

बारामती के एसपी ग्रामीण ने घटना को लेकर क्या बताया

बारामती के एसपी ग्रामीण संदीप सिंह ने हादसे वाली जगह से तीन शव मिले हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है. आइडेंटिफेकशन के बाद इस बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी. प्लेन की लैंडिंग के वक्त कुछ गड़बड़ दिख रहा था, जो भी जानकारी सामने आएगी अपडेट किया जाएगा. विमान में पांच लोग सवार थे, दो क्रू मेंबर, दो यात्री और एक पायलट शामिल थे.

