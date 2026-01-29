scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजित पवार के प्लेन क्रैश के वक्त टीवी देख रही थीं मां, अचानक आई उनके निधन की खबर, फिर...

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती के पास प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनकी मां आशाताई पवार उस वक्त टीवी देख रही थीं. सदमे से बचाने के लिए स्टाफ ने घर का केबल कनेक्शन काट दिया. बाद में रिश्तेदारों के फोन से खबर लगी. बारामती में सभी सदमे में हैं.

Advertisement
X
बेटे की मौत से मां आशाताई पवार सदमे में (Photo: instagram)
बेटे की मौत से मां आशाताई पवार सदमे में (Photo: instagram)

महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत से हर कोई सदमे में है. यह हादसा बारामती के पास हुआ. खबर फैलते ही पूरे इलाके के लोग सदमे में आ गए. प्रशासन ने तुरंत एमपी सुनेत्रा पवार और पवार परिवार के अन्य सदस्यों को हादसे की जानकारी दी.

लेकिन अजित पवार की मां आशाताई पवार को इस खबर का पता नहीं चला. हादसे के समय वो टीवी देख रही थीं. अचानक चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो गई कि अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया है और इस हादसे में उनकी मौत हो चुकी है.

हादसे के वक्त मां टीवी देख रहीं थीं

सम्बंधित ख़बरें

पप्पू यादव ने की मौत की जांच की मांग (Photo: Screengrab)
अजित पवार की मौत पर पप्पू यादव ने उठाए सवाल, कर दी CBI जांच की मांग
Ajit Pawar, Eknath Shinde and Devendra Fadnavis
अजित पवार के बिना महायुति... देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौती, शिंदे का बढ़ेगा कद?
Ajit Pawar Family Details
अजित पवार के दोनों बेटे क्या करते हैं? छोटे की बहरीन में शादी... संभालते हैं बड़ा बिजनेस
Ajit Pawar's long journey and impact on Maharashtra politics
अजित पवार की अंतिम विदाई में पहुंचे रितेश देशमुख
Ajit Pawar Family Details
अजित पवार के दोनों बेटे क्या करते हैं? छोटे की बहरीन में शादी... संभालते हैं बड़ा बिजनेस

मां को इस सदमे से बचाने के लिए स्टाफ ने तुरंत कदम उठाया. काटेवाड़ी के संपत धायगुडे ने घर के केबल कनेक्शन का वायर काट दिया. इसके बाद टीवी पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखाई दी. धायगुडे ने अपने फोन को फ्लाइट मोड में डालकर यह सुनिश्चित किया कि कोई सवाल न कर सके कि केबल में असल में क्या खराबी थी. फिर भी खबर छुप नहीं सकी. कुछ देर बाद रिश्तेदारों के फोन आने लगे. इन कॉल्स के जरिए आशाताई पवार को पता चल गया कि उनके लाडले बेटे का निधन हो गया है. बारामती में शोक की लहर दौड़ गई. पवार परिवार और उनके समर्थक गमगीन हैं. 

Advertisement

आनन-फानन में केबल वायर काट दिया गया था

बता दें, 66 वर्षीय अजित पवार पुणे में जिला परिषद चुनाव के लिए चार रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे. बता दें, विमान हादसे ने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को जख्म दिया है, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक होनहार बेटी को भी हमसे छीन लिया. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान को उड़ा रही युवा पायलट शांभवी पाठक का इस हादसे में निधन हो गया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement