अजित पवार के प्लेन क्रैश के वक्त टीवी देख रही थीं मां, अचानक आई उनके निधन की खबर, फिर...

महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत से हर कोई सदमे में है. यह हादसा बारामती के पास हुआ. खबर फैलते ही पूरे इलाके के लोग सदमे में आ गए. प्रशासन ने तुरंत एमपी सुनेत्रा पवार और पवार परिवार के अन्य सदस्यों को हादसे की जानकारी दी.

लेकिन अजित पवार की मां आशाताई पवार को इस खबर का पता नहीं चला. हादसे के समय वो टीवी देख रही थीं. अचानक चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो गई कि अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया है और इस हादसे में उनकी मौत हो चुकी है.

हादसे के वक्त मां टीवी देख रहीं थीं

मां को इस सदमे से बचाने के लिए स्टाफ ने तुरंत कदम उठाया. काटेवाड़ी के संपत धायगुडे ने घर के केबल कनेक्शन का वायर काट दिया. इसके बाद टीवी पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखाई दी. धायगुडे ने अपने फोन को फ्लाइट मोड में डालकर यह सुनिश्चित किया कि कोई सवाल न कर सके कि केबल में असल में क्या खराबी थी. फिर भी खबर छुप नहीं सकी. कुछ देर बाद रिश्तेदारों के फोन आने लगे. इन कॉल्स के जरिए आशाताई पवार को पता चल गया कि उनके लाडले बेटे का निधन हो गया है. बारामती में शोक की लहर दौड़ गई. पवार परिवार और उनके समर्थक गमगीन हैं.

आनन-फानन में केबल वायर काट दिया गया था

बता दें, 66 वर्षीय अजित पवार पुणे में जिला परिषद चुनाव के लिए चार रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे. बता दें, विमान हादसे ने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को जख्म दिया है, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक होनहार बेटी को भी हमसे छीन लिया. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान को उड़ा रही युवा पायलट शांभवी पाठक का इस हादसे में निधन हो गया.



