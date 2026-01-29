अजित पवार के क्रैश विमान का ब्लैक बॉक्स मिला, अब दुर्घटना की असली वजह आएगी सामने

बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की असामयिक मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया. एनसीपी नेता मुंबई से बारामती जा रहे थे और लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया. इस विमान दुर्घटना में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. अब उस विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है जिससे साफ हो जाएगा कि हादसे की असली वजह क्या थी.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के सूत्रों ने बताया कि Learjet विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है. ब्लैकबॉक्स एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें विमान की हर गतिविधि दर्ज होती है. किसी भी विमान दुर्घटना के बाद ब्लैकबॉक्स ढूंढा जाता है ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके. इसे ब्लैक बॉक्स नाम दिया गया है लेकिन यह नारंगी रंग का एक छोटा डिब्बा होता है.

ब्लैक बॉक्स की डिजाइन ऐसी होती है कि किसी भी हादसे में यह सुरक्षित बच जाता है. विस्फोट, टक्कर, भीषण आग, हाई टेंपरेचर और पानी में भी यह सुरक्षित रहता है और इसमें विमान का डेटा सुरक्षित रहता है. डेटा मिलने के बाद विमान हादसे को समझने में आसानी होती है. ब्लैक बॉक्स से मिला डेटा भविष्य में विमान हादसों को रोकने में भी कारगर सिद्ध होता है.

राजकीय सम्मान के साथ हो रहा अजित पवार का अंतिम संस्कार

अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है. उनका अंतिम संस्कार उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में किया जा रहा है. उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं.

अजित पवार के अलावा विमान में और चार लोग सवार थे

विमान में उपमुख्यमंत्री के अलावा क्रू के दो मेंबर, कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट सांभवी पाठक और सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव व फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली सवार थें.

बताया जा रहा है कि विमान रनवे के शॉर्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड क्रैश हुआ. हालांकि, इस दौरान वो एयरस्ट्रिप के अंदर ही था लेकिन दुर्घटना गंभीर थी और विमान में तुरंत आग लग गई जिसमें सबकुछ जलकर खाक हो गया. दुर्घटना की जांच जारी है और अब ब्लैक बॉक्स मिलने से इसमें तेजी से प्रगति होने की संभावना है.

