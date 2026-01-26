मालेगांव में रिपब्लिक डे पर गुब्बारे खरीदने गए थे और हो गया धमाका, 9 घायल, दो की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के मालेगांव में 77वें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2026) के मौके पर हादसे की जानकारी सामने आई है. पुलिस परेड ग्राउंड से महज 250 मीटर दूर एक गुब्बारे वाले के नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में दो बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है. पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि सुबह पुलिस परेड ग्राउंड पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने का कार्यक्रम चल रहा था. इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बड़ी संख्या में स्कूली छात्र और स्थानीय नागरिक मौजूद थे. ठीक उसी समय परेड ग्राउंड के पास एक गुब्बारे वाला नाइट्रोजन गैस से गुब्बारे फुलाकर बेच रहा था. गणतंत्र दिवस के जश्न में बच्चे और परिवार गुब्बारे खरीदने के लिए वहां जमा हो गए थे.

इसी दौरान अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर तक सुनाई दी और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. लोग पहले तो इसे किसी आतंकी घटना या अन्य कारण से जोड़कर डर गए, जिससे अफवाहें फैलने लगीं.

पुलिस ने बताया कि हादसे में नौ लोग घायल हो गए हैं, जिनमें दो बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं. घायलों की पहचान विनोद थोरात, मोहित जाधव, अतुल शेवाले, प्रमिला यादव और उज्ज्वला महाजन के रूप में हुई है. सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, उनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए नासिक रेफर कर दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि शुरुआत जांच में पता चला है कि गुब्बारे फुलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में तकनीकी खराबी या ओवरप्रेशर के कारण विस्फोट हुआ है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सुरक्षा मानकों की जांच भी की जा रही है.

