रांची में बड़ा हादसा... धुर्वा डैम से मिले तीन पुलिसकर्मियों के शव, हथियार भी बरामद, एक अन्य की तलाश जारी

रांची में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां धुर्वा डैम में तीन पुलिस कर्मियों के शव मिले हैं. ये सभी पुलिसकर्मी जमशेदपुर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज (PDJ) की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा थे. मृतकों की पहचान उपेंद्र कुमार सिंह, रॉबिन और सरकारी ड्राइवर सत्येंद्र के रूप में हुई है. इस घटना को बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, आज सुबह स्थानीय लोगों ने डैम के किनारे एक वाहन के पानी में डूबे होने की आशंका जताई. इसकी सूचना पर पुलिस और SDRF टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. कुछ ही देर में डैम से तीन पुलिसकर्मियों के शव बरामद हुए. इसके साथ ही पानी से दो हथियार भी मिले हैं, जिन्हें मृतक सुरक्षाकर्मियों के पास ही रखा गया माना जा रहा है.

फिलहाल, यह संदेह जताया जा रहा है कि कार भी पानी में डूबी हो सकती है और उसमें मौजूद एक अन्य व्यक्ति का अब तक कोई पता नहीं चला है. गोताखोरों की टीम उस कार और संभावित चौथे व्यक्ति की तलाश में रेस्क्यू अभियान चला रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जांच के लिए सभी एंगल खंगाले जा रहे हैं. यह भी पता लगाया जा रहा है कि पुलिसकर्मी किस उद्देश्य से उस क्षेत्र में गए थे और घटना कब और किस परिस्थिति में हुई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार: अलग-अलग घटनाओं में छठ घाट पर डूबने से 11 लोगों की मौत, अकेले नालंदा में ही 7 की गई जान

धुर्वा डैम के आसपास का इलाका सुबह के समय अपेक्षाकृत शांत रहता है, जिससे इस दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिले. मौके पर मिले फुटप्रिंट्स, हथियारों की स्थिति और संभावित वाहन के निशानों की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है. मृत पुलिसकर्मियों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया जारी है. पूरे मामले की पड़ताल उच्च अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है. यह हादसा पुलिस विभाग के लिए गहरा सदमा है. प्रशासन ने घटना की विस्तृत जांच का आश्वासन दिया है.

---- समाप्त ----