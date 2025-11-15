scorecardresearch
 

रांची में बड़ा हादसा... धुर्वा डैम से मिले तीन पुलिसकर्मियों के शव, हथियार भी बरामद, एक अन्य की तलाश जारी

रांची के धुर्वा डैम में दर्दनाक घटना हो गई, जिसने पुलिस महकमे को सदमे में डाल दिया. जमशेदपुर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के दो बॉडीगार्ड और एक सरकारी ड्राइवर रहस्यमय परिस्थितियों में डैम में डूब गए. कार के साथ एक अन्य व्यक्ति के भी पानी में डूबने की आशंका है. यहां तीन पुलिसकर्मियों की लाशों के साथ दो हथियार बरामद हुए हैं.

रांची के धुर्वा डैम में मिले तीन पुलिसकर्मियों के शव. (Photo: Screengrab)
रांची में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां धुर्वा डैम में तीन पुलिस कर्मियों के शव मिले हैं. ये सभी पुलिसकर्मी जमशेदपुर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज (PDJ) की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा थे. मृतकों की पहचान उपेंद्र कुमार सिंह, रॉबिन और सरकारी ड्राइवर सत्येंद्र के रूप में हुई है. इस घटना को बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार, आज सुबह स्थानीय लोगों ने डैम के किनारे एक वाहन के पानी में डूबे होने की आशंका जताई. इसकी सूचना पर पुलिस और SDRF टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. कुछ ही देर में डैम से तीन पुलिसकर्मियों के शव बरामद हुए. इसके साथ ही पानी से दो हथियार भी मिले हैं, जिन्हें मृतक सुरक्षाकर्मियों के पास ही रखा गया माना जा रहा है.

Three police personnel drowned in Ranchi Dhurwa Dam

फिलहाल, यह संदेह जताया जा रहा है कि कार भी पानी में डूबी हो सकती है और उसमें मौजूद एक अन्य व्यक्ति का अब तक कोई पता नहीं चला है. गोताखोरों की टीम उस कार और संभावित चौथे व्यक्ति की तलाश में रेस्क्यू अभियान चला रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जांच के लिए सभी एंगल खंगाले जा रहे हैं. यह भी पता लगाया जा रहा है कि पुलिसकर्मी किस उद्देश्य से उस क्षेत्र में गए थे और घटना कब और किस परिस्थिति में हुई.

यह भी पढ़ें: बिहार: अलग-अलग घटनाओं में छठ घाट पर डूबने से 11 लोगों की मौत, अकेले नालंदा में ही 7 की गई जान

धुर्वा डैम के आसपास का इलाका सुबह के समय अपेक्षाकृत शांत रहता है, जिससे इस दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिले. मौके पर मिले फुटप्रिंट्स, हथियारों की स्थिति और संभावित वाहन के निशानों की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है. मृत पुलिसकर्मियों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया जारी है. पूरे मामले की पड़ताल उच्च अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है. यह हादसा पुलिस विभाग के लिए गहरा सदमा है. प्रशासन ने घटना की विस्तृत जांच का आश्वासन दिया है.

