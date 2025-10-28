बिहार: अलग-अलग घटनाओं में छठ घाट पर डूबने से 11 लोगों की मौत, अकेले नालंदा में ही 7 की गई जान

बिहार में छठ घाट पर हुई अलग-अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में युवा और बच्चे शामिल हैं. पहली घटना नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के सिपारा गांव की है. जहां लोकायन नदी में नहाने के दौरान 5 लोग डूब गए. इनमें तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग अभी भी लापता बताए जा रहे है. वहीं एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला. जबकि अन्य लापता युवकों की तलाश जारी है. घटना से गांव में सन्नाटा पसर गया है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि छठ व्रत को लेकर लोकायन नदी घाट पर अर्ध्य देने के लिए श्रद्धलुओं की भीड़ जुटी थी. तभी नदी में नहाने के क्रम में एक को बचाने के चक्कर में एक- एक कर 5 लोग डूब गए.

मृतकों में सिपारा गांव निवासी सुबोध साव के 19 वर्षीय पुत्री वर्षा कुमारी, जहानाबाद जिले के बौरी गांव निवासी समकेश साव के 16 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार एवं सिपारा गांव के धन्नू गोप के 20 वर्षीय पुत्री सुनीता कुमारी शामिल हैं. जबकि नगरनौसा थाना कोरारी गांव निवासी रजनीश कुमार का शव अभी नहीं मिला है. वहीं, दूसरी घटना सारे थाना क्षेत्र भिखनी बिगहा गांव स्थित जिरायीन नदी में हुईं.

यहां छठ पूजा का प्रसाद बांट रहे युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई. मृतक युवक की मां छठ की थी और पुत्र छठ घाट पर प्रसाद का प्रसाद वितरण कर रहा था. मृतक की पहचान स्व. दशरथ प्रसाद के 28 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार के रूप में हुई है. तीसरी घटना अस्थावां थाना क्षेत्र के रजावां गांव की है. यहां बिहारशरीफ के मोहद्दीपुर मोहल्ला निवासी भोनु चौहान की 13 वर्षीय पुत्री नीरू कुमारी नहाने के दौरान डूब गई. जिससे उसकी मौत हो गई.

वहीं, चौथी घटना सिलाव थाना क्षेत्र जुनैदी गांव स्थित पंचाने नदी छठ घाट की है. यहां नहाने के दौरान डूबने से एक किशोर की मौत हो गई. मृतक की पहचान भोजपुर गांव निवासी भूषण यादव के 14 वर्षीय विकास कुमार के तौर पर की गई है. पांचवीं घटना नगरनौसा थाना क्षेत्र के मुनियमपुर गांव में हुई. जहां बिंदेश्वर सिंह के 10 वर्षीय पुत्र कुमार सावंत की छठ घाट पर नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई.

सावंत पटना के फतुहा स्थित निजी स्कूल में 7वीं का छात्र था. वह छठ की छुट्टी पर गांव आया हुआ था. घटना की पुष्टि करते हुए हिलसा अनुमंडलीय ASP शैलजा ने बताया कि फ़िलहाल पुलिस ने सभी शवों को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

नवगछिया में 4 बच्चों की मौत

नवगछिया में भी छठ घाट की सफाई के दौरान एक हादसा हो गया. जहां छठ घाट की सफाई कर रहे 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई. इनमें 2 बच्चे जुड़वा भाई थे. ग्रामीणों के अनुसार बच्चे छठ घाट की मिट्टी समतल कर रहे थे. तैयारी खत्म होने के बाद वे स्नान के लिए नदी में उतर गए. इसी दौरान एक बच्चा अचानक गहरे पानी में चला गया. उसे बचाने के लिए बाकी तीन बच्चे भी कूद पड़े. लेकिन चारों डूब गए. जब तक लोगों ने शोर सुनकर बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, तब तक डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.



