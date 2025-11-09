रांची: पहले बाइक से किया पीछा फिर रेलवे फाटक के बाद युवकों ने लड़की को मार दी गोली

झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार शाम एक 25 साल की युवती पर तीन बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी. यह घटना नगरी थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास की है, जब युवती घर लौट रही थी. बदमाशों ने पीछा करते हुए उसे गोली मारी और मौके से फरार हो गए.

घायल युवती को इलाज के लिए रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) में भर्ती कराया गया है. रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि युवती पर गोली चलाने वाले तीनों आरोपी बाइक पर सवार थे. उन्होंने पहले युवती का पीछा किया और फिर रेलवे फाटक के पास उसे गोली मार दी. गोली उसकी पीठ में लगी है.

रांची में पीछा कर युवती को मारी गोली

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने नगरी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एसपी पुष्कर ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, चाहे मामला आपसी रंजिश का हो या किसी प्रकार की छेड़छाड़ के विरोध में हमला किया गया हो, पुलिस टीम ने इलाके की नाकेबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश में कई जगह छापेमारी चल रही है. जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आरोपी युवती को पहले से जानते थे या यह कोई साजिश थी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे फाटक के आसपास अक्सर अंधेरा रहता है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते, जिससे ऐसे अपराधों की संभावना बढ़ जाती है. घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.



