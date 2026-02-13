scorecardresearch
 
रांची: दोस्ती बनी दुश्मनी? पार्टी से लौट रहे दोस्तों पर चढ़ा दी थार, शख्स की मौत

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हजारीबाग की ओर फरार हो गया था. पुलिस ने पीछा कर देर रात करीब 2 बजे उसे दबोच लिया. घायलों में रेलवे टीटीई अन्नपूर्णा नायडू और उनका बेटा कुणाल नायडू शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पार्टी से लौट रहे दोस्तों पर थार चढ़ाने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. (Photo-ITG)
झारखंड की राजधानी रांची में तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर सामने आया. चुटिया थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर चौक के पास बुधवार रात एक बेकाबू काले रंग की कार ने सड़क किनारे चल रहे छह लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. 

हादसे में धर्मेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हैं. अन्य घायलों का इलाज जारी है. जानकारी के मुताबिक सभी लोग पास के एक घर में आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होकर भोजन के बाद पैदल लौट रहे थे. 

घर के ठीक बाहर ही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.गंभीर रूप से घायल महिला टीटीई अन्नपूर्णा नायडू और उनके पुत्र कुणाल नायडू बताए जाते हैं, जो रेलवे कॉलोनी के ही निवासी हैं. 

यह भी पढ़ें: झारखंड: रांची को मिला बड़ा बजट तोहफा... मानसिक इलाज के लिए बनेगा राष्ट्रीय केंद्र, NIMHANS 2.0 की घोषणा

अन्य घायलों में अमित सिंह, संदीप महतो और प्रशांत गौरव शामिल हैं. हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया. चुटिया थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जांच शुरू की.

इस बीच सिटी एसपी रांची परस राणा ने बताया कि काली थार के मालिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतक धर्मेंद्र सिंह आपस में परिचित थे. आरोपी किसी बात से नाराज था और उसने जानबूझकर तेज रफ्तार कार से टक्कर मारी.

 आरोपी वारदात के बाद हजारीबाग की ओर भागा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर तड़के करीब 2 बजे उसे दबोच लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही है.

---- समाप्त ----
