इश्क़, अपमान और कत्ल... बहन से अफेयर की सजा 16 साल के भाई को मिली मौत के रूप में

रांची में 16 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मृतक का शव बुधवार को लाजपत नगर इलाके में एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट से बरामद किया गया था. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और परिजनों में भारी आक्रोश देखा गया.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी 24 वर्षीय शाहिद अंसारी भी शामिल है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की और तकनीकी व स्थानीय सूचनाओं के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई.

प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह

एसपी (सिटी) परस राणा ने बताया कि पूछताछ के दौरान शाहिद अंसारी ने कबूल किया कि उसका मृतक की बहन के साथ प्रेम संबंध था. 15 जनवरी को वह लोहरदगा में लड़की से मिलने गया था, जहां परिजनों ने उसे पकड़कर कथित तौर पर पिटाई कर दी थी.

इस घटना से वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था और बदला लेने की योजना बनाने लगा. इसी रंजिश के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर किशोर की हत्या की साजिश रची.

काम का बहाना बनाकर बुलाया, फिर की बेरहमी से हत्या

पुलिस के मुताबिक, शाहिद अंसारी ने मृतक को काम दिलाने के बहाने बुलाया. तय जगह पर पहुंचने के बाद आरोपियों ने उस पर चाकू और डंडे से हमला किया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन इमारत में फेंक दिया गया.

जांच के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और डंडा बरामद कर लिया है. इसके अलावा, वारदात के समय आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े भी जब्त किए गए हैं.

आगे की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है. आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है.

