चोरी के शक में हैवानियत... 7 साल के मासूम को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, आरोपी गिरफ्तार

झारखंड के रामगढ़ जिले में चोरी के शक में सात साल के मासूम को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी बाबलू प्रसाद उर्फ टिकाधारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. घटना 9 जनवरी को पतरातू थाना क्षेत्र के डीजल कॉलोनी की है. पीड़ित के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है.

X
अन्य आरोपियों की तलाश जारी.(Photo: Representational)
झारखंड के रामगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. चोरी के शक में एक सात साल के मासूम बच्चे को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद की गई, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 9 जनवरी की है और रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के डीजल कॉलोनी इलाके में हुई. आरोपी की पहचान बाबूलाल प्रसाद उर्फ टिकाधारी के रूप में हुई है, जिसे शनिवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

वायरल वीडियो से हुआ खुलासा

घटना का खुलासा तब हुआ, जब करीब 20 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में देखा गया कि मासूम बच्चे के हाथ-पैर बंधे हुए हैं, उसे अर्धनग्न हालत में खड़ा कर बेरहमी से पीटा जा रहा है. पुलिस ने इसे जांच का आधार बनाया है.

पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता ने बताया कि वायरल वीडियो का विश्लेषण करने के बाद मुख्य आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. वीडियो में दिखाई दे रही बर्बरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.

चोरी के शक में की गई पिटाई

पुलिस के अनुसार, पीड़ित बच्चे के बड़े भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में बताया गया कि आरोपी बाबूलाल प्रसाद और कॉलोनी के दो अन्य लोगों ने बच्चे को रोका और उस पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाया. इसके बाद बच्चे को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बच्चे को डराने और सजा देने के नाम पर यह अमानवीय हरकत की गई, जिससे बच्चा बुरी तरह डर गया और घायल हो गया.

POCSO और BNS के तहत केस दर्ज

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं में केस दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि इस घटना में शामिल दो अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके.

इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है, वहीं लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
