रामगढ़: पहले सर्च की पोर्न साइट, फिर रेप के बाद कर दी युवती की हत्या, 30 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

झारखंड के रामगढ़ जिले के भदानीनगर ओपी क्षेत्र में शनिवार को आंगनबाड़ी सेविका अंजली गड़ी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया था. पुलिस ने इस मामले में 30 घंटे के भीतर आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम सुरेंद्र यादव है, जिसकी उम्र 41 वर्ष है और वह बिहार के गया जिले के शेरघाटी का रहने वाला है. उसे रांची के खेलारी इलाके के एक पेट्रोल पंप से गिरफ्तार किया गया.

रेप और हत्या के आरोप में ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार

अंजली गड़ी का शव शनिवार सुबह सड़क किनारे एक कुट्टी दुकान के पास संदिग्ध अवस्था में मिला था. इसके बाद आदिवासी समुदाय ने गुस्से में रामगढ़-पतरातु हाईवे को 12 घंटे तक जाम कर दिया था. काफी समझाने के बाद ही जाम हटाया गया.

एसपी अजय कुमार ने मामले की जांच के लिए 14 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई थी. जांच के दौरान कुट्टी दुकान के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि शनिवार सुबह करीब साढ़े चार बजे अंजली सड़क किनारे खड़ी थी. तभी एक ट्रक उसके पास आकर रुका और ड्राइवर ने उससे छेड़खानी की. कुछ घंटे बाद उसका शव मिला.

Advertisement

वारदात से पहले सर्च की थी पोर्न साइट

पुलिस ने बताया कि आरोपी वारदात के पहले पोर्न साइट सर्च कर रहा था और बाद में फरार होकर पुलिस की हर गतिविधि को गूगल ऐप्स से देख रहा था. उसने अपराध कबूल कर लिया है. मंगलवार को सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविकाएं न्याय की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचीं और हत्यारे को फांसी देने की मांग की.

---- समाप्त ----