ममेरे भाई के साथ मां को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, फिर 14 साल के बेटे को उतार दिया मौत के घाट

बरहरवा थाना क्षेत्र में अवैध प्रेम संबंध छिपाने के लिए मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 14 वर्षीय बेटे आयुष कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव पोखर किनारे फेंक दिया गया. पुलिस ने गुप्त सूचना पर मां मीनू देवी और प्रेमी रोहित साहा को गिरफ्तार कर लिया है.

मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की बेटे की हत्या (Photo: Praveen Kumar/ITG)
झारखंड के बरहरवा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध प्रेम संबंध उजागर होने के डर से एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 14 वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव को पास के पोखर किनारे छोड़ दिया. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

बरहरवा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 7 फरवरी 2026 को ग्राम रतनपुर निवासी आयुष कुमार (14 वर्ष), पिता हेमंत कुमार साह की हत्या की सूचना मिली थी. शुरुआत में यह मामला अज्ञात लोगों द्वारा हत्या का बताया गया था. मृतक के पिता के आवेदन के आधार पर बरहरवा थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई. प्रेमी रिश्ते में महिला का भंजा लगता है. 

मां के अवैध संबंध का खुलासा

जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर मृतक की मां मीनू देवी (33 वर्ष) और मृतक के ममेरा भाई रोहित साहा (30 वर्ष), निवासी धरमपुर, थाना रांगा को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

आरोपियों ने बताया कि पिछले दो वर्षों से उनके बीच अवैध संबंध थे. 7 फरवरी की रात करीब 9 बजे, जब आयुष के पिता घर पर मौजूद नहीं थे, मीनू देवी ने रोहित साहा को फोन कर घर के पीछे बुलाया. इसी दौरान आयुष कुमार ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और इसका विरोध किया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

दोनों को डर था कि अगर यह बात बाहर आ गई तो उनका संबंध उजागर हो जाएगा. इसी डर में दोनों ने मिलकर आयुष का गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को पास के पोखर किनारे छोड़ दिया गया ताकि मामला किसी और दिशा में चला जाए. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

