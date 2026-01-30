scorecardresearch
 
झारखंड में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 13 लाख से ज्यादा की शराब और ड्रग्स जब्त

झारखंड के पलामू और गुमला जिलों में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान 150 कार्टन अवैध विदेशी शराब, 800 ग्राम अफीम और ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत 13 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है. पुलिस अब तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है.

पांच तस्कर गिरफ्तार (Photo: Representational )
झारखंड में अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. अलग-अलग जिलों में की गई छापेमारी और वाहन जांच के दौरान पुलिस ने करीब 13 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अवैध विदेशी शराब और मादक पदार्थ जब्त किए हैं. इस कार्रवाई को राज्य में नशे के नेटवर्क पर करारा प्रहार माना जा रहा है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि पलामू जिले के मेदिनीनगर में सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन जांच अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध विदेशी शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं. सूचना के आधार पर जांच तेज की गई और संदिग्ध वाहनों को रोका गया.

मेदिनीनगर के डीएसपी (प्रोबेशन) राजीव रंजन ने बताया कि दो अलग-अलग स्थानों से कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें से दो आरोपियों को 150 कार्टन अवैध विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया. यह शराब रांची से बिहार के औरंगाबाद जिले ले जाई जा रही थी. जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई गई है.

वहीं, दूसरी कार्रवाई में दो अन्य आरोपियों को 800 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, जब्त अफीम की बाजार कीमत लगभग आठ लाख रुपये आंकी गई है. दोनों मामलों में सदर थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

इसी क्रम में गुमला जिले में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. वहां एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया. आरोपी की पहचान शांतिनगर निवासी अमित कुमार साहू के रूप में हुई है. गुमला पुलिस को गुरुवार रात सूचना मिली

 

