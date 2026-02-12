scorecardresearch
 
झारखंड विधानसभा होगी पेपरलेस, CM हेमंत सोरेन ने किया NeVA सेवा केंद्र का उद्घाटन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे सदन की कार्यवाही को डिजिटल और पेपरलेस बनाया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने बताया कि बजट सत्र में इसका आंशिक और मानसून सत्र से पूर्ण उपयोग होगा.

विधायकों को NeVA ऐप से लैस टैबलेट भी वितरित किए गए हैं. (Photo: X/@HemantSorenJMM)
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड विधानसभा परिसर में नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) सेवा केंद्र का उद्घाटन किया. इस पहल का उद्देश्य विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल और पेपरलेस बनाना तथा पारदर्शिता बढ़ाना है. विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने बताया कि आगामी बजट सत्र में इस डिजिटल सेवा का आंशिक उपयोग किया जाएगा, जबकि मानसून सत्र से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा.

'धीरे-धीरे पूरी कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी'

इस मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, 'NeVA विधानसभा में एक नया अध्याय जोड़ेगा. धीरे-धीरे पूरी कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी. सदस्य कार्यसूची, प्रश्न, दस्तावेज और सत्र से जुड़ी जानकारी आसानी से देख सकेंगे.' सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को NeVA ऐप से लैस टैबलेट वितरित किए और नए डिजिटल सिस्टम के बेहतर उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी दिया.

'अब ऐप से प्रश्न भेज सकेंगे विधायक'

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सदस्य घर बैठे या कहीं से भी ऐप के जरिए सदन की कार्यवाही देख सकेंगे. उन्होंने कहा, 'कई बार सदस्यों को अगले दिन की कार्यवाही के लिए रात 2 या 3 बजे तक प्रश्न जमा करने पड़ते थे. अब वे ऐप के जरिए आसानी से अपने प्रश्न भेज सकेंगे.'

'कई साल से चल रहा पेपरलेस बनाने का प्रयास'
  
विधानसभा अध्यक्ष महतो ने कहा कि सदन की कार्यवाही को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की कोशिश कई वर्षों से की जा रही थी. उन्होंने बताया कि बजट सत्र में डिजिटाइज्ड शून्यकाल के साथ इस सेवा की शुरुआत होगी और उसके बाद इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. इससे झारखंड विधानसभा देश की पेपरलेस विधानसभाओं में शामिल हो जाएगी.

