अचानक गायब हो गईं दुकान के लिए निकलीं 2 नाबालिग बहनें, खंगाले जा रहे CCTV

रांची से दो नाबालिग बहनों के लापता होने से हड़कंप मच गया है. 8 फरवरी को दुकान जाने की बात कहकर निकली दोनों बच्चियां अब तक घर नहीं लौटीं. पुलिस ने मामला दर्ज कर व्यापक तलाश अभियान शुरू किया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इससे पहले भी शहर में एक नाबालिग बच्ची के लापता होने की घटना सामने आ चुकी है.  

अचानक गायब हो गईं दुकान के लिए निकलीं 2 नाबालिग बहनें (Photo: representational image )
अचानक गायब हो गईं दुकान के लिए निकलीं 2 नाबालिग बहनें (Photo: representational image )

झारखंड की राजधानी रांची से दो नाबालिग बहनों के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है, जिससे परिजन और पुलिस दोनों चिंतित हैं. दोनों बहनें 8 फरवरी से घर से गायब हैं और अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर व्यापक स्तर पर तलाश अभियान शुरू कर दिया है.

पुलिस के अनुसार, लापता बच्चियों में एक की उम्र करीब 12 वर्ष और दूसरी की उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जा रही है. दोनों रांची के रातू थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं. परिजनों ने 9 फरवरी को रातू थाना पहुंचकर बच्चियों के लापता होने की सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की.

रातू थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने बताया कि बच्चियों की तलाश के लिए  आसपास के इलाकों में खोजबीन की जा रही है और संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही है. उन्होंने बताया कि बच्चियां जिस इलाके से गायब हुई हैं, वहां और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उनकी आखिरी लोकेशन का पता लगाया जा सके.

परिजनों के मुताबिक, 8 फरवरी को दोनों बहनें घर से पास की दुकान जाने की बात कहकर निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटीं. काफी तलाश के बाद जब उनका कोई पता नहीं चला तो परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई. बच्चियों के अचानक गायब होने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने इन बच्ची की तलाश के लिए 21 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है.
 

