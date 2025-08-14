जमशेदपुर: अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर पति ने की खुदकुशी

जमशेदपुर के परसुडीह में एक भयावह घटना सामने आई है. यहां 34 वर्षीय शिल्पी मुखर्जी की उनके पति साहब मुखर्जी ने घर में निर्मम हत्या कर दी और इसके बाद खुद सुंदर नगर थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतका शिल्पी मुखर्जी पोटका सीएससी में नर्स के पद पर कार्यरत थी.

जानकारी के अनुसार, साहब मुखर्जी ने अपने मोबाइल स्टेटस के माध्यम से लोगों को बताया कि उनकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी संदेह में उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की. परसुडीह पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. वहीं सुंदर नगर पुलिस ने रेलवे ट्रैक से साहब मुखर्जी का शव बरामद कर गहन तफ्तीश में जुट गई है.

पत्नी की हत्या कर शख्स ने की खुदकुशी

मृतिका शिल्पी मुखर्जी के भाई अमित कुमार ने बताया कि उनकी बहन की शादी चार साल पहले हुई थी. घटना की सूचना मिलने पर वे परसुडीह पहुंचे तो देखा कि उनकी बहन की हत्या कर दी गई है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस घटना पर थाना प्रभारी परसुडीह अविनाश कुमार ने बताया कि साहब मुखर्जी ने पत्नी का गला दबाकर और चाकू से हमला कर हत्या की. साथ ही उन्होंने सुसाइड नोट और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से अपनी कार्रवाई स्वीकार की. पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है और घटना के पीछे के कारणों की तहकीकात कर रही है.

