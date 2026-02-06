scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दूसरी शादी के लिए पत्नी की हत्या, शव जलाकर जंगल में फेंका, चूड़ियों से हुई पहचान, पति, सास समेत सात गिरफ्तार

गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में जंगल से मिले अर्धजले शव मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. मृतका शाहीन प्रवीण की हत्या पति जाबिर अंसारी ने दूसरी शादी के लिए साजिश रचकर की. शव को गड्ढे में छिपाकर अगले दिन जलाया गया. पुलिस ने पति, सास समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Advertisement
X
हत्या के बाद शव को जंगल में जलाकर फेंका (Photo: Satyajit/ITG)
हत्या के बाद शव को जंगल में जलाकर फेंका (Photo: Satyajit/ITG)

झारखंड के गिरिडीह जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बगोदर थाना क्षेत्र के कारीपहाड़ी जंगल में अर्धजली अवस्था में मिली महिला की शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसके पति ने दूसरी शादी करने के लिए साजिश के तहत करवाई थी. पुलिस ने मृतका के पति, सास समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं.

गुरुवार को गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि कारीपहाड़ी जंगल में एक अज्ञात महिला का अर्धजला शव पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

अर्धजली अवस्था में मिली महिला की लाश 

सम्बंधित ख़बरें

Wife Murder
इंस्टाग्राम पर प्यार, शादी और फिर पत्नी की हत्या
आरोपी पति गिरफ्तार.(Photo: Umesh Mishra/ITG)
अवैध संबंधों के शक में हैवान बना पति, तीन दिन की पिटाई के बाद पत्नी की मौत
संपत्ति को लेकर विवाद बताया जा रहा है. (Photo: Representational)
फिरोजाबाद: पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़ों को ड्रम में भरा, ये है मामला
Hardoi Murder Case
हरदोई में थाने के अंदर की पत्नी की हत्या, प्रेमी संग भागने से नाराज था पति
पति ने नमक ज्यादा होने पर किया पत्नी का कत्ल. (Photo: Representational )
बिरयानी में नमक तेज होने पर पत्नी की हत्या, दीवार में लड़ा-लड़ा कर पति ने मार डाला

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया. जांच में एफएसएल टीम, श्वान दस्ता, फिंगरप्रिंट टीम और तकनीकी शाखा को भी लगाया गया.

जांच के दौरान पुलिस ने महिला की पहचान करने का प्रयास किया. इसी बीच जानकारी मिली कि डुमरी थाना क्षेत्र से कुछ दिन पहले एक महिला के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. परिजनों को बुलाकर शरीर के निशान, अर्धजले कपड़े और घटनास्थल पर पड़ी चूड़ियों के आधार पर मृतका की पहचान शाहीन प्रवीण के रूप में हुई.

Advertisement

कपड़े और चूडियों से हुई शव की पहचान

मृतका के पिता ताहुल अंसारी ने बेटी की हत्या कर शव को जलाकर जंगल में फेंकने का आरोप लगाते हुए पति और सास समेत अन्य के खिलाफ आवेदन दिया था. इसके आधार पर बगोदर थाना कांड संख्या 20/26 दर्ज किया गया. केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 और 3(5) के तहत दर्ज हुआ.

पुलिस ने सबसे पहले मृतका की सास जुबैना निशा को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया. वहीं पति जाबिर अंसारी घटना के बाद मुंबई भाग गया था. पूछताछ में पति और सास दोनों ने अपराध स्वीकार किया.

पुलिस जांच में सामने आया कि जाबिर दूसरी शादी करना चाहता था और इसी वजह से उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची. हत्या 28 जनवरी को जाबिर, सास और गुड्डू अली ने मिलकर की थी. शव को जंगल के एक गड्ढे में छिपाया गया और अगले दिन 29 जनवरी को दोबारा जाकर शव को जला दिया गया.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार 

शव जलाने की कार्रवाई सराफत अंसारी और दो नाबालिगों ने की, जबकि वकील अंसारी इलाके पर नजर रखे हुए था. पुलिस के अनुसार साजिश एक सप्ताह पहले मुंबई में रची गई थी. पत्नी को चिरुवा मजार घुमाने के बहाने जंगल ले जाकर हत्या की गई. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement