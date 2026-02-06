दूसरी शादी के लिए पत्नी की हत्या, शव जलाकर जंगल में फेंका, चूड़ियों से हुई पहचान, पति, सास समेत सात गिरफ्तार

झारखंड के गिरिडीह जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बगोदर थाना क्षेत्र के कारीपहाड़ी जंगल में अर्धजली अवस्था में मिली महिला की शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसके पति ने दूसरी शादी करने के लिए साजिश के तहत करवाई थी. पुलिस ने मृतका के पति, सास समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं.

गुरुवार को गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि कारीपहाड़ी जंगल में एक अज्ञात महिला का अर्धजला शव पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

अर्धजली अवस्था में मिली महिला की लाश

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया. जांच में एफएसएल टीम, श्वान दस्ता, फिंगरप्रिंट टीम और तकनीकी शाखा को भी लगाया गया.

जांच के दौरान पुलिस ने महिला की पहचान करने का प्रयास किया. इसी बीच जानकारी मिली कि डुमरी थाना क्षेत्र से कुछ दिन पहले एक महिला के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. परिजनों को बुलाकर शरीर के निशान, अर्धजले कपड़े और घटनास्थल पर पड़ी चूड़ियों के आधार पर मृतका की पहचान शाहीन प्रवीण के रूप में हुई.

कपड़े और चूडियों से हुई शव की पहचान

मृतका के पिता ताहुल अंसारी ने बेटी की हत्या कर शव को जलाकर जंगल में फेंकने का आरोप लगाते हुए पति और सास समेत अन्य के खिलाफ आवेदन दिया था. इसके आधार पर बगोदर थाना कांड संख्या 20/26 दर्ज किया गया. केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 और 3(5) के तहत दर्ज हुआ.

पुलिस ने सबसे पहले मृतका की सास जुबैना निशा को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया. वहीं पति जाबिर अंसारी घटना के बाद मुंबई भाग गया था. पूछताछ में पति और सास दोनों ने अपराध स्वीकार किया.

पुलिस जांच में सामने आया कि जाबिर दूसरी शादी करना चाहता था और इसी वजह से उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची. हत्या 28 जनवरी को जाबिर, सास और गुड्डू अली ने मिलकर की थी. शव को जंगल के एक गड्ढे में छिपाया गया और अगले दिन 29 जनवरी को दोबारा जाकर शव को जला दिया गया.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

शव जलाने की कार्रवाई सराफत अंसारी और दो नाबालिगों ने की, जबकि वकील अंसारी इलाके पर नजर रखे हुए था. पुलिस के अनुसार साजिश एक सप्ताह पहले मुंबई में रची गई थी. पत्नी को चिरुवा मजार घुमाने के बहाने जंगल ले जाकर हत्या की गई. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

