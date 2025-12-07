चीन की दुल्हन ने झारखंड के दूल्हे संग की शादी, धनबाद में लिए सात फेरे, दोनों की है अनोखी प्रेम कहानी

झारखंड के साहिबगंज में एक अनोखी और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का सुखद अंत शादी के रूप में हुआ, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है. चीन के हैवेई प्रांत की रहने वाली छियाओ जियाओ अपने भारतीय प्रेमी चंदन सिंह से शादी करने हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए भारत पहुंचीं. 6 दिसंबर को साहिबगंज के विनायक होटल में दोनों ने वैदिक रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए.

चीन से साहिबगंज तक, प्यार का लंबा सफर

दरअसल, चंदन और छियाओ जियाओ की मुलाकात चीन और लंदन में पढ़ाई के दौरान हुई थी. पहले दोस्ती, फिर यह रिश्ता धीरे-धीरे गहरे प्यार में बदल गया. दोनों ने जीवनभर साथ रहने का फैसला किया और इसी निर्णय ने छियाओ को चीन से भारत आने के लिए प्रेरित किया. उनका यह निर्णय परिवार और समाज के बीच भी सम्मान का विषय बना.

परिवार की मौजूदगी में संपन्न हुए वैदिक फेरे

चंदन के पिता शंभू शंकर सिंह ने बेटे के फैसले का आदर करते हुए वैदिक परंपराओं के साथ भव्य शादी का आयोजन कराया. विनायक होटल में हुए इस समारोह में बड़ी संख्या में परिवारजन, रिश्तेदार और मित्र शामिल हुए. मंत्रोच्चारण, अग्नि की साक्षी और भारतीय रीति-रिवाजों के बीच दोनों ने सात फेरे लेकर एक-दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार किया. विदेशी दुल्हन का भारतीय परंपरा में ढलना समारोह का मुख्य आकर्षण रहा.

शहर में बनी चर्चा का केंद्र और शुभकामनाओं की बौछार

एक विदेशी दुल्हन का साहिबगंज पहुंचकर भारतीय रीति-रिवाजों से शादी करना लोगों के लिए बेहद खास अनुभव रहा. शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. स्थानीय लोग इस अनोखी जोड़ी को उत्साह और प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं.

समारोह में पहुंचे लोगों ने नवदंपति को उनके नए जीवन के लिए शुभकामनाओं की बरसात की. साहिबगंज इस अंतरराष्ट्रीय विवाह की चर्चा से गूंज रहा है और हर कोई इस प्रेम कहानी की सराहना कर रहा है.

