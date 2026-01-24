scorecardresearch
 
सांसद राशिद इंजीनियर को मिली कस्टडी पैरोल, बजट सत्र में होंगे शामिल

आतंकी फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सांसद राशिद इंजीनियर को पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दी है.

राशिद इंजीनियर को बजट सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मिली (Photo/PTI)
राशिद इंजीनियर को बजट सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मिली (Photo/PTI)

टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार और न्यायिक हिरासत में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीर के बारामूला से सांसद राशिद को कस्टडी पैरोल दी पर संसद ले जाने की अनुमति दी है.

संसद का बजट सत्र 28 फरवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा. पटियाला हाउस कोर्ट की अनुमति के बाद अब सांसद राशिद भी इसका हिस्सा बनेंगे. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राशिद इंजीनियर सिर्फ उसी दिन तिहाड़ जेल से संसद जाएंगे, जिस दिन संसद का सत्र चलेगा.

पहले भी कई बार दी गई कस्टडी पैरोल 

कस्टडी पैरोल के दौरान राशिद इंजीनियर को जेल से लाने और ले जाने पर आने वाले खर्च का ब्योरा दिल्ली हाईकोर्ट तय करेगा. बता दें कि राशिद इंजीनियर को पिछली बार संसद के मॉनसून सत्र में भाग लेने के लिए भी कस्टडी पैरोल मिली थी.

इस दौरान जेल से लाने और ले जाने पर जो भी खर्च हुआ था, उसका मामला हाईकोर्ट मे लंबित है. इसके अलावा उनको 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने और संसद के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए भी कस्टडी पैरोल दी जा चुकी है.

7 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं राशिद इंजीनियर

अब्दुल राशिद शेख उर्फ राशिद इंजीनियर 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन पर आतंकी फंडिंग का मामला दर्ज है. राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी. उन्होंने चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को करारी शिकस्त दी थी. 

