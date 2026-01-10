कश्मीर में ठंड का कहर, जमने लगी फेमस डल झील… देखें वीडियो

भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है. कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. बढ़ती ठंड के कारण तापमान माइनस में पहुंच गया है. पिछले तीन दिनों से घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है. गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान रात के दौरान माइनस 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया. इसके कारण पानी के स्रोतों के साथ-साथ मशहूर डल झील भी अब धीरे-धीरे जमने लगी है.

केवल श्रीनगर ही नहीं, बल्कि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हालात और भी गंभीर हैं. गुलमर्ग और सोनमर्ग में रात का तापमान माइनस 10 डिग्री तक पहुंच चुका है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक कश्मीर में इसी तरह की ठंड बनी रहेगी.

15 जनवरी को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कश्मीर में रहेगा, जिससे मौसम में कुछ बेहतरी आने की संभावना है. फिलहाल कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों को अभी भी पहली बर्फबारी का इंतजार है.भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 0°C से नीचे दर्ज किया गया. वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 0 से 5°C के बीच रहा है.

यहां नहीं गिरेगा तापमान

IMD ने बताया कि आने वाले दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसके साथ-साथ मध्य भारत और महाराष्ट्र क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, अगले कुछ दिनों में यहां तापमान में धीरे-धीरे 2-3°C की बढ़ोतरी हो सकती है. गुजरात में भी आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

---- समाप्त ----