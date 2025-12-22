बर्फबारी में खो गए रास्ते... सफेद चादर में लिपटे गुलमर्ग-सोनमर्ग, Video में देखें मनमोहक नज़ारा

कश्मीर घाटी बर्फबारी से गुलजार हो गई है. घाटी के पत्थरों पर कुदरत ने गजब की नक्काशी की है. कश्नीर खूबसूरत बर्फबारी से घिरा हुआ है. चिल्लई कलां की शुरुआत के साथ ही रविवार, 21 दिसंबर को कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में जबरदस्त बर्फबारी की शुरुआत हो गई है. पहाड़ों पर खेत-खलिहानों से लेकर पेड़ों तक पर बर्फ ही ही बर्फ है, जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ की नजारा है.

और पढ़ें

शोपियां में पीर की गलियों में बर्फ की मोटी परत है. लोगों के घरों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है. बर्फ को हटाने के लिए जो क्रेन लगाई गईं थीं उन पर भी बर्फ जमा है. इतनी बर्फबारी हुई है कि रास्ते खो गए हैं.

सोनमर्ग में बर्फ का कब्जा

सोनमर्ग में भी बर्फ का ही कब्जा है. इस बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ उन लोगों को खुश कर दिया है जो सोनमर्ग घूमने गए हैं, सैलानियों में गजब का उत्साह है. सोनमर्ग में कई रास्तों पर कई फीट तक बर्फ जमी है. सोनमर्ग का सुंदर दृश्य मनमोहक करने वाला है. आकाश से बर्फ बरस रही है और घरों पर जम रही है, ऐसे ही सुंदर दृश्य कश्मीर को जन्नत कहलाते हैं.

कश्मीर के ही गुरेज में फिलहाल बर्फबारी रुक गई है. हालांकि, घरों पर बर्फ जमी है, पेड़ों पर बर्फ है, बिजली के खंभों पर भी बर्फ है. रास्ते पर इतनी बर्फ है कि गाड़ी से चलना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. माना जा रहा है कि कश्मीर में अभी तो बर्फबारी की शुरुआत हुई है. चालीस दिन चलने वाला चिल्लई कलां के दिन जैसे- जैसे बीतेंगे तो और बर्फबारी होगी. जिसकी वजह से हाड़ कंपाने वाली ठंड बढ़ेगी.

Advertisement

बता दें कि चिल्लई कलां कश्मीर में सर्दियों के 40 दिनों के सबसे कठोर और भीषण ठंड के दौर को कहते हैं. जो हर साल 21 दिसंबर से शुरू होकर 29/31 जनवरी तक चलता है. जिसमें तापमान शून्य से नीचे चला जाता है और भारी बर्फबारी होती है. नदियां-झरने जमने से जनजीवन काफी प्रभावित होता है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हुई है. मनाली में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं. सैलानियों की चहल-पहल से मनाली में रौनक है. बता दें कि मनाली हिमाचल प्रदेश के उन शहरों में से एक है, जो सैलानियों को बहुत पसंद आते हैं. इसीलिए सर्दियों में सैलानी इधर का रुख करते हैं.

वहीं, कुल्लू में साल के आखिरी दिनों में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. नए साल का जश्न पहाड़ों पर मनाने की चाह में लोग दूर-दूर आ रहे हैं. पहाड़ों की रानी शिमला भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है.

क्रिसमस से पहले मशहूर चर्च में फेस्टिव प्रेयर्स शुरू हो चुकी हैं, शहर में रौनक लौट आई है. हालांकि, शिमला में इस बार बर्फबारी नहीं हुई है. जिससे पर्यटक निराश भी हैं.





---- समाप्त ----