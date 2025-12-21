कश्मीर में भारी बर्फबारी के साथ चिल्ला-ए-कलां की शुरुआत, कई इलाकों में जमी बर्फ VIDEO

कश्मीर घाटी ने 40 दिनों की भीषण सर्दी की शुरुआत हो गई है, जिसे स्थानीय लोग चिल्ला-ए-कलां (चिल्लई-कलां) कहते हैं. इसके पहले ही दिन कश्मीर घाटी के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई. रात भर हुई बर्फबारी से कश्मीर घाटी में तापमान में गिर गया है.



बताया जा रहा है कि सीजन के पहले दिन गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिससे अफरवत और कोंगडूरी जैसे इलाकों में बर्फ की मोटी परत जमा हो गई है, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर ओढ़े नजर आ रहा है.



वहीं, भारी बर्फबारी से मौजूद पर्यटक बेहद खुश हैं, क्योंकि यहां आने वाले पर्यटक लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे.



मौसम विभाग ने चिल्लई-कलां की शुरुआत के साथ ही ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना जताई थी जो अब सच साबित हो रही है. लंबे सूखे के बाद ये बर्फबारी घाटी के लिए राहत भरी है, क्योंकि इससे जल स्रोतों को भरने और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

तापमान में गिरावट



मौसम विभाग ने बताया कि भारी बर्फबारी से पूरे जम्मू-कश्मीर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पहली बार श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम का तापमान माइनस 1.5 डिग्री और 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.



विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों और भीषण बर्फबारी हो सकते हैं, जिससे तापमान गिरेगा और मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ेगी.

