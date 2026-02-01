scorecardresearch
 
जम्मू-कश्मीर: पुंछ में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, दो लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मंडी जा रही गाड़ी जंदरोला इलाके में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और घायलों का इलाज जारी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (Photo: Representational)
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ जब एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलते हुए पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबित अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना जंदरोला इलाके में हुई. बताया जा रहा है कि वाहन मंडी की ओर जा रहा था, तभी चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और गाड़ी सड़क से नीचे खाई में जा गिरी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

खाई में गिरी गाड़ी

हादसे में जिन दो लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान कुलबीर सिंह और चितिंदरपाल सिंह के रूप में हुई है. दोनों बिजली विभाग में कर्मचारी थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.

पुलिस ने खाई से दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं हादसे में घायल दो अन्य लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.

बिजली विभाग के दो कर्मचारियों की मौत

शुरुआती जांच में वाहन के अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलने को हादसे की वजह माना जा रहा है. हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के अन्य कारणों का भी पता लगाया जा रहा है.

स्थानीय लोगों के अनुसार इस इलाके में सड़कें संकरी और घुमावदार हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है. प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित ड्राइविंग करने की अपील की है.
 

