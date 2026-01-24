scorecardresearch
 
'धर्म और राजनीति अलग रहें...', वैष्णो देवी के दरबार से चिराग पासवान का सख्त संदेश

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समस्त परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजरी लगाई. उन्होंने जम्मू में बीएसएफ मुख्यालय के रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे. वहीं, दर्शन के बाद पासवान ने कहा कि आने वाले पांच साल बिहार के लिए स्वर्ण काल होंगे. उन्होंने धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात कही और राहुल गांधी पर जनाधार खोने का आरोप लगाया.

धर्म, सत्ता और सियासत पर दो टूक.(File Photo: ITG)
केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने समस्त परिवार के साथ जम्मू-कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजरी लगाई. दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से माता वैष्णो देवी आने की इच्छा रखते थे और आज उन्हें यह अवसर मिला. उन्होंने इसे संयोग बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जम्मू में रोजगार मेले की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके चलते उनका यहां आना संभव हो सका.

चिराग पासवान ने बताया कि शुक्रवार सुबह उन्होंने बीएसएफ के सीमावर्ती मुख्यालय में आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरित किए. इसके बाद वे सीधे माता वैष्णो देवी के भवन पहुंचे और पूरे परिवार के साथ पूजा-अर्चना कर माथा टेका. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए आस्था और कर्तव्य दोनों का संगम है.

बिहार को लेकर जताया भरोसा

बिहार के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि आने वाले पांच साल राज्य के लिए स्वर्ण काल साबित होंगे. उन्होंने कहा कि बिहार में और केंद्र में एनडीए की सरकार है, जिससे विकास की गति तेज होगी. पासवान ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में बिहार शामिल है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तीसरी बार सत्ता में आने से पहले ही वे 11–12 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं बिहार को दी गई हैं. इससे साफ है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास को लेकर गंभीर है. चिराग पासवान ने कहा कि उनकी कोशिश है कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप बिहार का निर्माण हो.

धर्म और राजनीति पर दिया बयान

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि वे खुद एक सनातनी हैं, लेकिन धर्म और राजनीति को अलग-अलग रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब धर्मगुरु राजनीति में दखल देने लगते हैं और राजनेता धर्म में हस्तक्षेप करते हैं, तो दोनों ही विषय बिगड़ जाते हैं.

उन्होंने कहा कि धर्मगुरुओं को राजनीतिक मुद्दों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए. साथ ही धर्म में भी राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है.

राहुल गांधी पर तीखा हमला

राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, तो वे यह भूल जाते हैं कि उनका जनाधार भी धीरे-धीरे खिसकता जा रहा है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि कांग्रेस के अपने नेता और कार्यकर्ता भी पार्टी और नेतृत्व से भरोसा खोते जा रहे हैं.

चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है. उन्होंने बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को हर जगह निराशा हाथ लगी है. पासवान ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि उनके जनाधार के साथ-साथ कार्यकर्ताओं का विश्वास भी कमजोर होता जा रहा है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट-गौरव प्राशर
