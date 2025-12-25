अनंतनाग में दिखा लश्कर आतंकी... सेना, पुलिस और CRPF का संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू, शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग शहर में एक सक्रिय लश्कर आतंकी के देखे जाने के बाद सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, आतंकी को स्थानीय बाजार इलाके में पैदल चलते हुए देखा गया था. यह सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान तेज कर दिया.

इस अभियान में सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीमों को तैनात किया गया है. अनंतनाग के डेंजरपोरा और काजीबाग क्षेत्रों को पूरी तरह घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान इलाके में आवाजाही पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, जिस आतंकी की तलाश की जा रही है, उसकी पहचान लतीफ भट के रूप में हुई है. यह व्यक्ति कुलगाम जिले का निवासी बताया गया है और लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य है. लतीफ भट हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा के नए शैडो ग्रुप कश्मीर रिवोल्यूशन आर्मी में शामिल हुआ था.

स्थानीय बाजार इलाके में आतंकी की मौजूदगी की सूचना के बाद पूरे अनंतनाग शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. सुरक्षाबलों ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से तत्काल निपटा जा सके. साथ ही, आम जनता से भी सतर्क रहने और किसी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है.

फिलहाल डेंजरपोरा और काजीबाग इलाकों में घर-घर तलाशी ली जा रही है. सुरक्षाबलों का कहना है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे इलाके को पूर्ण रूप से सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता. स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है और आगे की कार्रवाई तलाशी के नतीजों के आधार पर तय की जाएगी.

