scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अनंतनाग में दिखा लश्कर आतंकी... सेना, पुलिस और CRPF का संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू, शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

अनंतनाग शहर में स्थानीय बाजार में लश्कर आतंकी लतीफ भट के देखे जाने पर सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. इनमें सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम शामिल हैं. डेंजरपोरा और काजीबाग क्षेत्र पूरी तरह घेर लिए गए हैं, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

Advertisement
X
अनंतनाग में देखे गए आतंकी की पहचान कुलगाम निवासी लतीफ भट के रूप में हुई (Photo: ITG/ Mir Fareed)
अनंतनाग में देखे गए आतंकी की पहचान कुलगाम निवासी लतीफ भट के रूप में हुई (Photo: ITG/ Mir Fareed)

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग शहर में एक सक्रिय लश्कर आतंकी के देखे जाने के बाद सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, आतंकी को स्थानीय बाजार इलाके में पैदल चलते हुए देखा गया था. यह सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान तेज कर दिया.

इस अभियान में सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीमों को तैनात किया गया है. अनंतनाग के डेंजरपोरा और काजीबाग क्षेत्रों को पूरी तरह घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान इलाके में आवाजाही पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, जिस आतंकी की तलाश की जा रही है, उसकी पहचान लतीफ भट के रूप में हुई है. यह व्यक्ति कुलगाम जिले का निवासी बताया गया है और लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य है. लतीफ भट हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा के नए शैडो ग्रुप कश्मीर रिवोल्यूशन आर्मी में शामिल हुआ था.

सम्बंधित ख़बरें

snowfall in kashmir valleys enhances christmas and new year celebrations
कश्मीर की वादियों में बर्फबारी से क्रिसमस का जश्न हुआ खास, देखें
Congress protest in Jammu against atrocities on Hindus in Bangladesh
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन, देखें
Jammu Kashmir weather snowfall and rain bring relief ending drought
कश्मीर में बारिश से सूखे पर लगा ब्रेक, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट
Youth Congress Protest, Ramban
'वादा पूरा नहीं किया...' J-K में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट
Leopard attacks CRPF jawan
जम्मू-कश्मीर में CRPF कैंप में घुसा तेंदुआ, जवानों पर किया हमला, एक घायल

स्थानीय बाजार इलाके में आतंकी की मौजूदगी की सूचना के बाद पूरे अनंतनाग शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. सुरक्षाबलों ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से तत्काल निपटा जा सके. साथ ही, आम जनता से भी सतर्क रहने और किसी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: J-K: पहलगाम हमले की जांच के तहत अनंतनाग में NIA की रेड, आरोपी के घर में तलाशी

फिलहाल डेंजरपोरा और काजीबाग इलाकों में घर-घर तलाशी ली जा रही है. सुरक्षाबलों का कहना है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे इलाके को पूर्ण रूप से सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता. स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है और आगे की कार्रवाई तलाशी के नतीजों के आधार पर तय की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement