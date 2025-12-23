scorecardresearch
 
J-K: पहलगाम हमले की जांच के तहत अनंतनाग में NIA की रेड, आरोपी के घर में तलाशी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच के तहत एनआईए ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के सालिया गांव में छापेमारी की है. चार्जशीट के बाद यह पहला सर्च ऑपरेशन है, जिसका मकसद सबूत जुटाना और आतंकी नेटवर्क का पता लगाना है.

पहलगाम हमले से जुड़ा सबूत जुटाने में जुटी हैं एजेंसियां (File Photo- PTI)
पहलगाम हमले से जुड़ा सबूत जुटाने में जुटी हैं एजेंसियां (File Photo- PTI)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के सालिया गांव में छापेमारी की है. यह कार्रवाई पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले की जांच के लिए की गई है, जिसमें कई पर्यटकों की जान चली गई थी. एनआईए की टीम ने एक आरोपी के घर पहुंचकर तलाशी ली. 

एजेंसी का मकसद मामले से जुड़े सबूत जुटाना और सूचनाओं का सत्यापन करना है. 

इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह पहला सर्च ऑपरेशन है. जांच टीम इस हमले में शामिल नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

आरोपी के घर पर तलाशी

सूत्रों के मुताबिक, एनआईए की टीम सुबह सालिया गांव पहुंची और एक आरोपी के आवास पर तलाशी अभियान चलाया. यह पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रियाओं के तहत और शांतिपूर्ण तरीके से हुई. अधिकारियों का कहना है कि यह ऑपरेशन हमले में शामिल दोषियों की पहचान करने और उनके बड़े नेटवर्क को उजागर करने की रही कोशिशों का हिस्सा है. 

एजेंसी इस दौरान मिले दस्तावेजों की जांच करेगी, जिससे केस में आगे की कड़ी जोड़ी जा सके. जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है. 

यह भी पढ़ें: पहलगाम में 'कट्टरपंथी हमला', ऑस्ट्रेलिया में 'टेरर अटैक'... पश्चिमी मीडिया का दोहरा चरित्र

जांच में आगे की कार्रवाई...

अधिकारियों ने साफ किया है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है. तलाशी के वक्त जुटाए गए सबूतों और सामग्री के विश्लेषण के आधार पर भविष्य में और भी कार्रवाई की जाएगी. पहलगाम हमला एक गंभीर घटना थी, जिसने कई जिंदगियां छीन ली थीं. 

एनआईए इस हमले से जुड़ी हर जानकारी को खंगाल रही है, दोषियों तक पहुंचा जा सके. सुरक्षा कारणों से गांव में चलाए गए इस ऑपरेशन के दौरान पूरी प्राइवेसी का खयाल रखा गया है और स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखी गई.

यह भी पढ़ें: कौन है साजिद जट्ट, पहलगाम हमले में इसका क्या रोल था? पाकिस्तान में इसके आका कौन-कौन है?

