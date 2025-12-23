J-K: पहलगाम हमले की जांच के तहत अनंतनाग में NIA की रेड, आरोपी के घर में तलाशी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के सालिया गांव में छापेमारी की है. यह कार्रवाई पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले की जांच के लिए की गई है, जिसमें कई पर्यटकों की जान चली गई थी. एनआईए की टीम ने एक आरोपी के घर पहुंचकर तलाशी ली.

एजेंसी का मकसद मामले से जुड़े सबूत जुटाना और सूचनाओं का सत्यापन करना है.

इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह पहला सर्च ऑपरेशन है. जांच टीम इस हमले में शामिल नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

आरोपी के घर पर तलाशी

सूत्रों के मुताबिक, एनआईए की टीम सुबह सालिया गांव पहुंची और एक आरोपी के आवास पर तलाशी अभियान चलाया. यह पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रियाओं के तहत और शांतिपूर्ण तरीके से हुई. अधिकारियों का कहना है कि यह ऑपरेशन हमले में शामिल दोषियों की पहचान करने और उनके बड़े नेटवर्क को उजागर करने की रही कोशिशों का हिस्सा है.

एजेंसी इस दौरान मिले दस्तावेजों की जांच करेगी, जिससे केस में आगे की कड़ी जोड़ी जा सके. जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है.

जांच में आगे की कार्रवाई...

अधिकारियों ने साफ किया है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है. तलाशी के वक्त जुटाए गए सबूतों और सामग्री के विश्लेषण के आधार पर भविष्य में और भी कार्रवाई की जाएगी. पहलगाम हमला एक गंभीर घटना थी, जिसने कई जिंदगियां छीन ली थीं.

एनआईए इस हमले से जुड़ी हर जानकारी को खंगाल रही है, दोषियों तक पहुंचा जा सके. सुरक्षा कारणों से गांव में चलाए गए इस ऑपरेशन के दौरान पूरी प्राइवेसी का खयाल रखा गया है और स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखी गई.

