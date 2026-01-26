ट्रैकिंग पर गए युवक की हुई मौत, शव के पास बैठा रहा साथ गया पालतू कुत्ता... रेस्क्यू टीम के भी निकल आए आंसू

चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में ट्रैकिंग पर गए दो युवकों की मौत हो गई. दोनों के रेस्क्यू के दौरान दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां भारी बर्फबारी के बीच माइनस तापमान में कुत्ता अपने मालिक के शव के पास बैठा मिला. दोनों युवकों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पीयूष नामक युवक का शव जब बरामद किया गया तो उसका कुत्ता चार दिन तक उसी के साथ रहा और कहीं गया भी नहीं.

और पढ़ें

शव को भी नहीं छूने दे रहा था कुत्ता

बताया यह भी जा रहा था कि कुत्ता शव को भी छूने नहीं दे रहा था. जिसके बाद उसका भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. इसके बाद पीयूष का शव और जीवित कुत्ते को हेलिकॉप्टर के जरिए भरमौर लाया गया. वहीं व्यक्ति के साथ गए दूसरे युवक का शव भी भरमाणी माता के पहाड़ में मिल गया. जिसे हेलिकॉप्टर के जरिए वापिस लाया जा रहा है. दोनों युवक चचेरे भाई थे. दोनों बर्फबारी के दौरान वीडियो शूट करने गए थे और कुत्ते को भी साथ ले गए थे.

कुत्ता, जो अपने मालिक की मौत के बाद भी वहीं बैठा रहा. (Photo: Screengrab)

यह भी पढ़ें: पालतू सांप ने खाना खिला रहे मालिक के हाथ पर डसा, जान बचाने के लिए काटना पड़ा अंगूठा

Advertisement

रेस्क्यू के लिए प्रशासन ने झोंक दी थी पूरी ताकत

चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में लापता हुए दोनों युवकों की खोजबीन के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी. इसी बीच सोमवार को दोनों युवकों का शव बरामद कर लिया गया. युवकों की तलाश के लिए सेना के हेलिकॉप्टरों ने आसमान से मोर्चा संभाला था. वहीं एसडीआरएफ के हाईटैक ड्रोन और स्थानीय लोगों की मदद से जमीन पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया था.

इस दौरान सेना ने भरमाणी माता, कुकड़ू कंडा और सिमरा धार जैसे दुर्गम इलाकों में करीब एक घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया. घने जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सेना को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा. फिलहाल दोनों रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव को बरामद कर लिया है.

---- समाप्त ----