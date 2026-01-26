scorecardresearch
 
ट्रैकिंग पर गए युवक की हुई मौत, शव के पास बैठा रहा साथ गया पालतू कुत्ता... रेस्क्यू टीम के भी निकल आए आंसू

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से दिल को छू लेने वाला मामला सामने आया है. जहां ट्रैकिंग के लिए दो युवक गए थे और दोनों चचेरे भाई थे. इस दौरान वे अपने कुत्ते को भी साथ लेकर गए थे. लेकिन भारी बर्फबारी में दोनों की मौत हो गई.

मालिक के शव के पास बैठा रहा कुत्ता. (Photo: Representational )
चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में ट्रैकिंग पर गए दो युवकों की मौत हो गई. दोनों के रेस्क्यू के दौरान दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां भारी बर्फबारी के बीच माइनस तापमान में कुत्ता अपने मालिक के शव के पास बैठा मिला. दोनों युवकों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पीयूष नामक युवक का शव जब बरामद किया गया तो उसका कुत्ता चार दिन तक उसी के साथ रहा और कहीं गया भी नहीं.

शव को भी नहीं छूने दे रहा था कुत्ता

बताया यह भी जा रहा था कि कुत्ता शव को भी छूने नहीं दे रहा था. जिसके बाद उसका भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. इसके बाद पीयूष का शव और जीवित कुत्ते को हेलिकॉप्टर के जरिए भरमौर लाया गया. वहीं व्यक्ति के साथ गए दूसरे युवक का शव भी भरमाणी माता के पहाड़ में मिल गया. जिसे हेलिकॉप्टर के जरिए वापिस लाया जा रहा है. दोनों युवक चचेरे भाई थे. दोनों बर्फबारी के दौरान वीडियो शूट करने गए थे और कुत्ते को भी साथ ले गए थे.

कुत्ता, जो अपने मालिक की मौत के बाद भी वहीं बैठा रहा. (Photo: Screengrab)

रेस्क्यू के लिए प्रशासन ने झोंक दी थी पूरी ताकत

चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में लापता हुए दोनों युवकों की खोजबीन के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी. इसी बीच सोमवार को दोनों युवकों का शव बरामद कर लिया गया. युवकों की तलाश के लिए सेना के हेलिकॉप्टरों ने आसमान से मोर्चा संभाला था. वहीं एसडीआरएफ के हाईटैक ड्रोन और स्थानीय लोगों की मदद से जमीन पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया था.

इस दौरान सेना ने भरमाणी माता, कुकड़ू कंडा और सिमरा धार जैसे दुर्गम इलाकों में करीब एक घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया. घने जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सेना को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा. फिलहाल दोनों रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव को बरामद कर लिया है. 

