scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हरियाणा: सड़क हादसे में युवक की मौत, पुर्तगाल से अंबाला आया था परिजनों से मिलने

हरियाणा के अंबाला में एक व्यक्ति पुर्तगाल से अपने परिजनों से मिलने आया था. लेकिन सड़क हादसे ने उसकी जान ले ली. व्यक्ति पिछले 4 वर्षों से पुर्तगाल में रह रहा था और 8 जनवरी को उसे वापस लौटना था.

Advertisement
X
सड़क हादसे में व्यक्ति की गई जान. (Photo: Representational )
सड़क हादसे में व्यक्ति की गई जान. (Photo: Representational )

हरियाणा के अंबाला जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई. बताया जाता है कि व्यक्ति स्कूटर से घर लौट रहा था, तभी पीछे से आई कार ने उसे टक्कर मार दी. जिससे उसकी जान चली गई. सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार सवार की तलाश कर रही है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. 

पुलिस ने सोमवार को बताया कि यहां एक 32 साल के आदमी की अपने स्कूटर से घर लौटते समय कार से टक्कर लगने से मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक यह घटना रविवार शाम को हुई. पीड़ित, संजीत कुमार, अपने घर जा रहा था, तभी उसकी दोपहिया गाड़ी को एक कार ने टक्कर मार दी. टक्कर से वह सड़क पर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.

यह भी पढ़ें: इतना भयंकर हादसा कि राख बन गईं लाशें! यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक्सीडेंट के बाद अब शवों की पहचान बनी मुसीबत

सम्बंधित ख़बरें

NHAI Safety Alert System
हाईवे पर आगे... जानवर, कोहरा या खतरनाक मोड़! सीधे मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट
Rewari:accident
नारनौल में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, जिंदा जले तीन दोस्त
लाइब्रेरी का दो बार उद्घाटन चर्चा का विषय बन गई है (Photo: Screengrab)
हरियाणा भी गजब है... एक लाइब्रेरी का दो घंटे के भीतर दो मंत्रियों ने किया अलग-अलग उद्घाटन
Aam Aadmi Party spokesperson Anurag Dhanda
'हरियाणा के स्कूल खस्ताहाल, बच्चे फर्श पर बैठने को मजबूर', AAP का बीजेपी सरकार पर हमला
anurag dhanda aap
'पेपर लीक और भर्ती घोटालों की मंडी बना हरियाणा',' नायब सैनी सरकार पर AAP के गंभीर आरोप

4 साल से पुर्तगाल में रह रहा था शख्स

पुलिस ने बताया कि उसे अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद कार ड्राइवर भाग गया. पुलिस ने बताया कि संजीत पिछले चार सालों से पुर्तगाल में रह रहा था और दो महीने पहले अपने परिवार से मिलने अंबाला कैंट आया था. 

Advertisement

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में संजीत के पिता बजरंग लाल ने बताया कि उनके बेटे को 8 जनवरी को पुर्तगाल लौटना था. पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement