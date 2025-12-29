हरियाणा: सड़क हादसे में युवक की मौत, पुर्तगाल से अंबाला आया था परिजनों से मिलने

हरियाणा के अंबाला जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई. बताया जाता है कि व्यक्ति स्कूटर से घर लौट रहा था, तभी पीछे से आई कार ने उसे टक्कर मार दी. जिससे उसकी जान चली गई. सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार सवार की तलाश कर रही है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने सोमवार को बताया कि यहां एक 32 साल के आदमी की अपने स्कूटर से घर लौटते समय कार से टक्कर लगने से मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक यह घटना रविवार शाम को हुई. पीड़ित, संजीत कुमार, अपने घर जा रहा था, तभी उसकी दोपहिया गाड़ी को एक कार ने टक्कर मार दी. टक्कर से वह सड़क पर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.

4 साल से पुर्तगाल में रह रहा था शख्स

पुलिस ने बताया कि उसे अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद कार ड्राइवर भाग गया. पुलिस ने बताया कि संजीत पिछले चार सालों से पुर्तगाल में रह रहा था और दो महीने पहले अपने परिवार से मिलने अंबाला कैंट आया था.

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में संजीत के पिता बजरंग लाल ने बताया कि उनके बेटे को 8 जनवरी को पुर्तगाल लौटना था. पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है.

