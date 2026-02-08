झूला चलाने वाले की लापरवाही के चलते हुआ हादसा? सूरजकुंड मेला हादसे मामले में FIR दर्ज

सूरजकुंड मेले में झूला गिरने के हादसे की जांच के लिए फरीदाबाद पुलिस ने SIT बनाई है. ACP क्राइम वरुण दहिया, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर SIT में शामिल हैं, जो हादसे की जांच करेंगे. इस मामले को लेकर BNS की धारा 105 (गैर इरादातन हत्या) के तहत FIR भी दर्ज कर ली गई है.

झूला गिरने से सूरजकुंड मेले में ड्यूटी पर तैनात रहे इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई. ऐसे में क्राइम ब्रांच के एक पुलिसकर्मी ने FIR दर्ज करवाई है और इस हादसे को जानलेवा लापरवाही का नतीजा बताया है. पुलिसकर्मी ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

FIR में बताया गया कि हिमाचल फन फेयर कंपनी के प्रोपराइटर मोहम्मद शाकिर और उसके स्टाफ ने सूरजकुंड मेले में लगे झूलों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया. उन्होंने जानबूझकर लोगों की जान को खतरे में डाला जिसकी वजह से इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई.

शिकायतकर्ता ने बताया पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि झूला चलाने वाले का नाम सरबजीत सिंह है, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का रहने वाला है. पुलिसकर्मी ने एफआईआर में बताया कि शनिवार को अचानक एक झूला एक तरफ से टूट गया और उसमें कई लोग फंस गए.

इन लोगों को बचाने के लिए इंचार्ज निरीक्षक जगदीश प्रसाद और दूसरे पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे. तभी अचानक वो झूला दूसरी तरफ से गिर गया और इस हादसे में निरीक्षक जगदीश प्रसाद को गंभीर चोटें आईं.

इलाज के दौरान पुलिसकर्मी ने तोड़ा दम

पुलिसकर्मी ने आगे बताया कि इस हादसे में कुछ पुलिसकर्मी और आम लोगों को भी चोट लगी. सभी घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान ही निरीक्षक जगदीश प्रसाद की मौत हो गई.

