'एल-2' गोदाम में चल रहा था अवैध कारोबार, आबकारी विभाग की रेड में 1200 पेटी देशी शराब सीज

हरियाणा के सोनीपत में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. करनाल और सोनीपत आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस के साथ फतेहपुर गांव के पास एल-2 शराब गोदाम पर रेड की. गलत परमिट पर रखी देशी शराब की 1200 पेटियां जब्त की गईं. दस्तावेजों की जांच जारी है और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आबकारी विभाग की रेड से हड़कंप.(Photo: Pawan Rathi/ITG)
हरियाणा के सोनीपत जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. करनाल और सोनीपत आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर सोनीपत–खरखोदा रोड पर फतेहपुर गांव के पास स्थित एक शराब गोदाम पर छापेमारी की. यह कार्रवाई लाखों रुपये की अवैध शराब रखे जाने की सूचना के आधार पर की गई.

छापेमारी के दौरान गोदाम से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की गई. जांच में सामने आया कि शराब गलत परमिट पर स्टॉक की गई थी. आबकारी विभाग ने मौके से देशी शराब की कुल 1200 पेटियां जब्त की हैं. यह गोदाम एल-2 श्रेणी का बताया जा रहा है, जहां नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब का भंडारण किया गया था.

सूचना के बाद की गई संयुक्त कार्रवाई

मामला फतेहपुर गांव के पास स्थित शराब के एल-2 गोदाम से जुड़ा है. आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि इस गोदाम में अवैध तरीके से शराब रखी गई है और गलत परमिट के आधार पर उसकी सप्लाई की जा रही है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए करनाल और सोनीपत आबकारी विभाग की टीम ने सदर थाना पुलिस के सहयोग से संयुक्त रूप से छापेमारी की.

Advertisement

रेड के दौरान गोदाम में रखी शराब के दस्तावेजों की जांच की गई. प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ कि शराब का परमिट नियमानुसार नहीं था. इसी आधार पर आबकारी विभाग ने पूरी खेप को अवैध मानते हुए जब्त कर लिया. बरामद शराब की अनुमानित कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है.

दस्तावेजों की जांच और आगे की कार्रवाई

आबकारी विभाग के अधिकारी कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि मौके से 1200 पेटी देशी शराब जब्त की गई है और सभी संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस अवैध शराब के पीछे कौन लोग शामिल हैं और इसकी सप्लाई कहां-कहां की जानी थी.

फिलहाल आबकारी विभाग और सदर थाना पुलिस की टीम संयुक्त रूप से पूरे मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिले में अवैध शराब के खिलाफ आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

