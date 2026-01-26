scorecardresearch
 
सोनीपत: गैंगस्टर काला जठेड़ी के गांव में दिनदहाड़े फायरिंग, आपसी रंजिश में अशोक उर्फ भूरा को मारी गोलियां

सोनीपत के गांव जठेड़ी में आपसी रंजिश के चलते अशोक उर्फ भूरा पर दिनदहाड़े गोलियां चलाई गईं. गंभीर हालत में उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है. अशोक हत्या के एक मामले में सजायाफ्ता है और हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था. पुलिस जांच में जुटी है.

सोनीपत के जठेड़ी गांव में दिनदहाड़े फायरिंग (Photo: Pawan Kumar/ITG)
हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव जठेड़ी में दिनदहाड़े गोलियों की गूंज से इलाके में हड़कंप मच गया. आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने अशोक उर्फ भूरा नाम के युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना उस समय हुई जब अशोक खेत से ट्रैक्टर लेकर गांव लौट रहा था. अचानक हुई फायरिंग से गांव में अफरा तफरी मच गई.

परिजनों के अनुसार गांव के ही कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते अशोक को निशाना बनाया. फायरिंग में अशोक को गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे आनन फानन में सोनीपत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया.

गांव जठेड़ी में दिनदहाड़े गोलियों की गूंज

जानकारी के मुताबिक अशोक उर्फ भूरा खुद भी एक हत्या के मामले में सजायाफ्ता रह चुका है. वह गांव के ही राजा नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था. अशोक 20 सितंबर 2025 को जमानत पर जेल से बाहर आया था.

घटना की सूचना मिलते ही राई थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

आरोपियों की तलाश में पुलिस ने शुरू की छापेमारी

मामले में राई थाना प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने अशोक उर्फ भूरा पर गोलियां चलाई हैं. फायरिंग में उसे दो गोलियां लगी हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय हैं.

