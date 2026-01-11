scorecardresearch
 
हरियाणा: स्टेडियम के बाथरूम में रेप के बाद प्रेग्नेंट हुई लड़की, हॉकी ट्रेनिंग कोच गिरफ्तार

रेवाड़ी में एक लड़की रेप के बाद प्रेग्नेंट हो गई. मामले में एक हॉकी कोच को गिरफ्तार किया गया है. लड़की ने दावा है कि हॉकी कोच ने उसे ट्रेनिंग के दौरान स्टेडियम के बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म किया.

लड़की से रेप के आरोप में हॉकी कोच गिरफ्तार. (Photo: Representational )
लड़की से रेप के आरोप में हॉकी कोच गिरफ्तार. (Photo: Representational )

हरियाणा के रेवाड़ी में एक जूनियर हॉकी कोच को एक नाबालिग लड़की से रेप करने और उसे प्रेग्नेंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक रेवाड़ी जिले के एक गांव की 12वीं क्लास की छात्रा ने शुक्रवार को खोल पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराई.

लड़की ने बताया कि वह हॉकी खेलती है. लड़की का आरोप है कि चार महीने पहले एक जूनियर कोच उसे ट्रेनिंग स्टेडियम के बाथरूम में ले गया. फिर उसके साथ रेप किया. पीड़िता ने बताया कि वह प्रेग्नेंट हो गई थी और 5 जनवरी को उसका मिसकैरेज हो गया. तबीयत खराब होने पर परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

यह भी पढ़ें: शौच के लिए निकली नाबालिग से गैंगरेप, गुजरात पुलिस ने 8 आरोपियों को धर दबोचा

घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश

रेवाड़ी पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट और कानून की दूसरी संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई. रेवाड़ी पुलिस के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि हमने आरोपी जूनियर कोच को गिरफ्तार कर लिया है. उसे शहर की कोर्ट में पेश करने के बाद हमने उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है.

यह भी पढ़ें: कानपुर गैंगरेप में पुलिस की चूक पर बड़ी कार्रवाई... ACP हटाए गए, चौकी इंचार्ज निलंबित, आरोपी अब भी फरार

पुलिस ने कहा कि मामले में आरोपी जूनियर कोच से पूछताछ की जा रही है. वहीं इस घटना से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है. उन्होंने आरोपी जूनियर कोच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. साथ ही इस घटना ने एक बार फिर स्पोर्ट्स अकादमी में ट्रेनिंग ले रही महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

