शौच के लिए निकली नाबालिग से गैंगरेप, गुजरात पुलिस ने 8 आरोपियों को धर दबोचा

गुजरात के नवसारी जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां वांसदा कस्बे के एक गांव में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है.

जानकारी के मुताबिक, ये घटना 7 जनवरी की रात की है. पीड़िता रात 10:30 बजे घर से शौच के लिए बाहर निकली थी. इसी दौरान तीन मोटरसाइकिल सवार युवक वहां पहुंचे. बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक पीड़िता और उसके परिवार के जान-पहचान वाले थे. आरोपियों ने किशोरी को जबरन अगवा कर लिया. करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गए.

पीड़िता को अगवा कर आरोपी उसे एक कमरे में ले गए, जो पानी की टंकी के पास स्थित था. वहां पहले से ही पांच अन्य आरोपी एक कार के साथ इंतजार कर रहे थे. आरोपियों ने पीड़िता के सामने शारीरिक संबंध बनाने की मांग रखी. जब किशोरी ने इसका विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद सभी आठों दरिंदों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया.

इस दौरान कुछ आरोपियों ने पीड़िता के हाथ-पैर पकड़कर उसे नीचे दबाए रखा ताकि वह शोर न मचा सके. बुधवार की रात करीब 8 बजे परिवार सो गया था, लेकिन जब पिता जागे तो बेटी बिस्तर पर नहीं थी. पूरी रात परिजन उसे गांव और आस-पड़ोस में ढूंढते रहे. गुरुवार तड़के पीड़िता घर के बाहर खड़ी परिवार की वैन के अंदर मिली. डर के मारे उसने घर का दरवाजा नहीं खटखटाया था.

माता-पिता ने जब पीड़िता से पूछताछ की, तो उसने अपने साथ हुई आपबीती सुनाई. डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बीवी गोहिल ने बताया कि गुरुवार को शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों में से सात की उम्र 20 से 21 साल के बीच है, जबकि एक आरोपी नाबालिग है. कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

