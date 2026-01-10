scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शौच के लिए निकली नाबालिग से गैंगरेप, गुजरात पुलिस ने 8 आरोपियों को धर दबोचा

नवसारी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां 15 साल की एक लड़की के साथ 8 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया. हैवानियत का आलम यह था कि विरोध करने पर किशोरी को पीटा गया और फिर बारी-बारी से दरिंदगी की गई. पुलिस ने सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
गैंगरेप के बाद पिता की वैन में छिपकर बैठी रही पीड़िता, सुबह वारदात का खुलासा. (Photo: Representational)
गैंगरेप के बाद पिता की वैन में छिपकर बैठी रही पीड़िता, सुबह वारदात का खुलासा. (Photo: Representational)

गुजरात के नवसारी जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां वांसदा कस्बे के एक गांव में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है.

जानकारी के मुताबिक, ये घटना 7 जनवरी की रात की है. पीड़िता रात 10:30 बजे घर से शौच के लिए बाहर निकली थी. इसी दौरान तीन मोटरसाइकिल सवार युवक वहां पहुंचे. बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक पीड़िता और उसके परिवार के जान-पहचान वाले थे. आरोपियों ने किशोरी को जबरन अगवा कर लिया. करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गए.

पीड़िता को अगवा कर आरोपी उसे एक कमरे में ले गए, जो पानी की टंकी के पास स्थित था. वहां पहले से ही पांच अन्य आरोपी एक कार के साथ इंतजार कर रहे थे. आरोपियों ने पीड़िता के सामने शारीरिक संबंध बनाने की मांग रखी. जब किशोरी ने इसका विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद सभी आठों दरिंदों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया. 

सम्बंधित ख़बरें

pm modi somnath
ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ओंकार मंत्र का जाप, भव्य ड्रोन शो... सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए PM मोदी
Faith and pride festival celebrated at somnath dham
'स्वाभिमान पर्व' के लिए सोमनाथ का श्रृंगार, देखें गुजरात आजतक में
Ahmedabad trapped builder honeytrap
बिल्डर को न्यूड वीडियो भेजकर मांगे 10 करोड़... हनीट्रैप केस में महिला और संपादक गिरफ्तार
PM Modi in Somnath Temple
सोमनाथ, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर… PM मोदी आज से तीन दिन के गुजरात दौरे पर
gujarati blockbuster laalo releasing in hindi can it face dhurandhar wave
हिंदी में आई 'पुष्पा 2' को टक्कर देने वाली गुजराती फिल्म, 'धुरंधर' के सामने टिकेगी?
Advertisement

इस दौरान कुछ आरोपियों ने पीड़िता के हाथ-पैर पकड़कर उसे नीचे दबाए रखा ताकि वह शोर न मचा सके. बुधवार की रात करीब 8 बजे परिवार सो गया था, लेकिन जब पिता जागे तो बेटी बिस्तर पर नहीं थी. पूरी रात परिजन उसे गांव और आस-पड़ोस में ढूंढते रहे. गुरुवार तड़के पीड़िता घर के बाहर खड़ी परिवार की वैन के अंदर मिली. डर के मारे उसने घर का दरवाजा नहीं खटखटाया था.

माता-पिता ने जब पीड़िता से पूछताछ की, तो उसने अपने साथ हुई आपबीती सुनाई. डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बीवी गोहिल ने बताया कि गुरुवार को शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों में से सात की उम्र 20 से 21 साल के बीच है, जबकि एक आरोपी नाबालिग है. कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement