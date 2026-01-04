scorecardresearch
 
रेप-मर्डर केस में सजा काट रहा राम रहीम जेल से फिर बाहर, मिली 40 दिन की पैरोल

दो साध्वियों से रेप और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल मिल गई है. रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम की पैरोल को बुधवार शाम मंजूरी दी गई, जिसके तहत वह इस अवधि में हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में रहेगा. पैरोल के दौरान उस पर नजर रखी जाएगी.

राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल. (File Photo: ITG)
दो साध्वियों के साथ रेप और पत्रकार हत्याकांड में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल मंजूर कर दी गई है. राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जिला कारागार में बंद है. पैरोल की अवधि के दौरान वह हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में रहेगा.

जानकारी के अनुसार, गुरमीत राम रहीम की पैरोल को कल शाम मंजूरी दी गई. इसके बाद जेल प्रशासन ने उसकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पैरोल के दौरान राम रहीम को तय शर्तों का पालन करना होगा और वह सिरसा डेरा परिसर से बाहर किसी आयोजन में हिस्सा नहीं ले सकेगा. प्रशासन की ओर से उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

यह भी पढ़ें: जेल में 2785 दिन, "जेल में 2785 दिन, 13 बार मिली छुट्टी और बेबस कानून... रेप मर्डर के दोषी राम रहीम के फिर जेल से बाहर आने की पूरी कहानी

गुरमीत राम रहीम वर्ष 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. उसे दो साध्वियों के साथ रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी वह दोषी करार दिया जा चुका है. इन मामलों के बाद से राम रहीम कई बार पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर आ चुका है, जिसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद भी उठते रहे हैं.

इस बार फिर 40 दिन की पैरोल मिली है. इससे पहले भी राम रहीम को चुनावी माहौल के दौरान पैरोल दी जा चुकी है. हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने कहा था कि पैरोल पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत दी गई है. पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद गुरमीत राम रहीम को दोबारा सुनारिया जेल में सरेंडर करना होगा.

