हरियाणा: सुबह टहलते समय रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को कार सवार ने कुचला, हुई मौत

पंचकूला में सुबह टहलते समय एक रिटायर्ड ऑफिसर को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी. जिससे उनकी मौत हो गई. सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुटी गई है.

मॉर्निंग वॉक के दौरान कार ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को मारी टक्कर. (Photo: Representational )
हरियाणा के पंचकूला में सुबह टहलते समय एक अज्ञात गाड़ी की टक्कर से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की मौत हो गई. एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना शुक्रवार शाम को हुई. रिटायर्ड ऑफिसर की उम्र करीब 85 साल थी. अधिकारी ने बताया कि मनसा देवी कॉम्प्लेक्स (MDC) के एक्टिंग स्टेशन हाउस ऑफिसर, सब-इंस्पेक्टर सुखविंदर ने फोन पर बताया कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह मान अपने घर के पास टहल रहे थे, तभी एक अज्ञात गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी.

SHO ने बताया कि उन्हें चंडीमंदिर के आर्मी कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई. उन्होंने आगे कहा कि हम उनके एक बेटे के विदेश से लौटने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद पोस्ट-मॉर्टम किया जाएगा. 

पुलिस ने शुरू की जांच

सुखविंदर ने बताया कि पुलिस आस-पास के इलाकों के CCTV फुटेज देख रही है और यह पता लगा रही है कि हादसा हुआ. क्योंकि जिस जगह हादसा हुआ वहां CCTV कैमरे नहीं हैं. पंचकूला के ACP दिनेश कुमार ने बताया कि अज्ञात गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

मामले में आगे की जांच जारी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि कुलवंत सिंह मान घर के बाहर टहल रहे थे. इसी दौरान हादसा हुआ. सुबह का समय होने की वजह से कॉलोनी के अन्य लोग भी टहल रहे थे. लेकिन वह उनसे कुछ दूर पर थे. जब तक अन्य लोग उनके पास पहुंचते तब तक टक्कर मारने वाला फरार हो गया.

