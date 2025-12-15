UP: डिनर के बाद टलहने निकले बुजुर्ग को कार ने मारी टक्कर, हुई दर्दनाक मौत

बिजनौर में धामपुर कस्बे में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया. जहां मुख्य डाकघर क्षेत्र निवासी 73 वर्षीय कपड़ा व्यापारी सतपाल सिंह की कार की टक्कर से मौत हो गई. यह हादसा रात करीब 9 बजे सुभाष तिराहा के पास उस समय हुआ, जब वह रोज़ की तरह पैदल टहलने के लिए घर से निकले थे.

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार सुभाष मूर्ति के पास अचानक एक तेज़ रफ्तार कार ने सतपाल सिंह को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल अवस्था में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. हालांकि, चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. कोतवाल मृदुल कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में शामिल कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि वाहन चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया. पुलिस द्वारा चालक की तलाश की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

सतपाल सिंह की अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और आसपास के लोग उन्हें सांत्वना देने में जुटे हैं. क्षेत्र में इस घटना को लेकर शोक की लहर है, वहीं लोग सड़क सुरक्षा और तेज़ रफ्तार वाहनों पर सवाल उठा रहे हैं.



