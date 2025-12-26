नूंह में क्रूरता की हद पार, 10 सांपों को मारकर पेड़ से लटकाया, अब होगी कार्रवाई

हरियाणा के नूंह जिले से वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने एक साथ 10 सांपों को मार डाला और फिर उनके शवों को सार्वजनिक रूप से एक पेड़ से लटका दिया.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई और वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना पुन्हाना होडल रोड पर हुई. बताया गया कि आरोपी अपने घर के पास बनी एक कच्ची झोपड़ी के नजदीक गोबर के उपले हटा रहा था, तभी वहां सांपों का एक पूरा परिवार निकल आया. आरोप है कि व्यक्ति ने डर या गुस्से में मौके पर ही सभी सांपों को मार डाला और बाद में उनके शवों को पास के एक पेड़ से टांग दिया.

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

मारे गए सांपों की लंबाई लगभग एक फुट से लेकर सात फुट तक बताई जा रही है. पेड़ से लटके सांपों को देखकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी मृत सांपों को अपने कब्जे में ले लिया.

Advertisement

पुलिस ने क्या कहा ?

पुलिस ने बताया कि मामले की जानकारी वन्यजीव विभाग को दे दी गई है. विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया है, जो यह तय करेगी कि किन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि बिना अनुमति किसी भी जंगली जीव को मारना कानूनन अपराध है और इस तरह सार्वजनिक रूप से शव लटकाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

मामले को लेकर बिछोर थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने कहा कि मृत सांपों को कब्जे में लेकर वन्यजीव विभाग को सूचित कर दिया गया है. विभाग की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



---- समाप्त ----