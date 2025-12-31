हरियाणा: कुरुक्षेत्र में मिली बिना सिर के लाश, दहशत में लोग...छानबीन में जुटी पुलिस

हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के केशव पार्क में एक दिव्यांग व्यक्ति का बिना सिर का शव मिला है. जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी के मुताबिक कटा हुआ सिर अभी तक नहीं मिला है, जबकि शव के पास से खून से सना चाकू बरामद हुआ है. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि उसकी उम्र 35-40 साल के बीच है.

सुबह सैर करने वालों ने केशव पार्क के अंदर स्टेज के पास शव देखा. पास में एक धारदार हथियार और एक सिरिंज भी पड़ी मिली थी. मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

शव की नहीं हुई पहचान, जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके को घेर लिया. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर LNJP अस्पताल के मुर्दाघर में भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने पार्क परिसर समेत आसपास के इलाके में तलाशी ली, लेकिन कटा हुआ सिर नहीं मिला.

मृतक की जेबें चेक की गईं, लेकिन कोई पहचान पत्र नहीं मिला. स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी पीड़ित की पहचान नहीं कर पाया. पुलिस ने बताया कि वे घटना से जुड़े किसी भी सुराग का पता लगाने के लिए पार्क और उसके आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं. मामले की अलग-अलग एंगल से जांच के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं.



